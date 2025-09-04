الحكومة البرتغالية تتعهد كشف ملابسات خروج عربة ترام عن مسارها

تعهد رئيس الوزراء البرتغالي الخميس كشف الحقيقة كاملة حول الحادث المأسوي لخروج عربة ترام جبلي في لشبونة عن مسارها، ما أودى ب16 شخصا وأصاب خمسة آخرين بجروح خطيرة، بينهم سياح أجانب، في مأساة هزّت المدينة.

وأعلنت السلطات القضائية فتح تحقيق في الحادث، بعدما اصطدمت عربة الترام المعلق الشهير “غلوريا” والذي يربط بين جادة ليبرداد (الحرية) وتلة ساو بيدرو دي ألكانتارا المطلة على المدينة، بأحد المباني مساء الأربعاء، بعيد الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (17,00 ت غ).

وقالت شاهدة عيان أوردت روايتها وسائل إعلام محلية، إن إحدى العربتين اللتين تتحركان صعودا ونزولا بالتناوب على منحدر قوي باستخدام نظام الوزن المعادل، وصلت إلى نهاية مسارها بسرعة غير معتادة، وتجاوزت محطتها النهائية بقليل عند أسفل التل.

وأثناء محاولة الشاهدة وعدد من الموجودين في المكان مساعدة الركاب الذين لم يُصبوا بأذى على مغادرة العربة، فوجئوا بالعربة الثانية تهوي بسرعة شديدة من أعلى التل باتجاههم، ما دفعهم إلى الفرار ظنا أنها ستصطدم بالعربة المتوقفة. لكن العربة خرجت عن مسارها عند أحد المنعطفات الصغيرة وارتطمت بعنف بمبنى مجاور، بحسب روايات شهود.

– من هم الضحايا؟ –

وقال رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو بعد ظهر الخميس، إن الحصيلة بلغت 16 قتيلا وخمسة جرحى في حالة خطرة، واصفا الحادث بأنه “واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في تاريخنا الحديث”، معلنا الخميس يوم حداد وطني.

وأعلن جهاز الحماية المدنية في البلدية في وقت سابق عن طريق الخطأ، أن الحصيلة بلغت 17 قتيلا.

وقد لقى 15 من القتلى هم 8 رجال و7 نساء حتفهم في موقع الحادث، بينهم عدد من الأجانب، إذ يُعد هذا الترام الجبلي من المحطات السياحية الشهيرة في العاصمة البرتغالية.

وفي حصيلتها الأولية، التي جرى تصحيحها لاحقا من حيث عدد القتلى، أعلنت فرق الإسعاف إصابة نحو 20 شخصا، من بينهم طفل يبلغ ثلاث سنوات، وما لا يقل عن 11 أجنبيا هم ألمانيان وإسبانيان وفرنسية وإيطالي وسويسري وكندي وكوري جنوبي ومغربي ورجل من الرأس الأخضر.

والعدد الوارد في الحصيلة يوازي تقريبا القدرة الاستيعابية القصوى للعربة التي تُقدَّر بنحو 40 راكبا.

وبحسب مصدر في الشرطة نقل عنه موقع “أوبزرفادور” الإخباري البرتغالي، كانت عائلة ألمانية من بين ضحايا الحادث، إذ لقي الأب حتفه، بينما الأُم في حالة حرجة، وأُصيب طفلهما البالغ ثلاث سنوات بجروح طفيفة.

– كيف كان وضع العربة قبل الحادث؟ –

لا تزال أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن، إلا أن وسائل إعلام عدة أشارت إلى احتمال ان يكون كابل الأمان قد انقطع، وطرحت تساؤلات حول جودة الصيانة التي كانت تُسند من قِبل مشغّل الترام إلى شركة خارجية.

ومن باب الاحتياط، أعلنت بلدية لشبونة تعليق تشغيل عربات الترام المعلق الثلاث الأخرى في المدينة موقتا، “للتحقق من ظروف تشغيلها وسلامتها”، بحسب المسؤولة عن الحماية المدنية في العاصمة البرتغالية مارغاريدا كاسترو.

ووفقا لموقع المعالم الوطنية، بُني هذا الترام على يد المهندس الفرنسي-البرتغالي راوول ميسنييه دو بونسار ودُشّن في العام 1885. وبدأ تشغيله بالكهرباء في العام 1915.

وأكدت شركة “كاريس” المشغلة لوسائل النقل في لشبونة أن “جميع بروتوكولات الصيانة” قد طبقت، وأوضحت أنها فتحت تحقيقا مشتركا مع السلطات لتحديد أسباب الكارثة.

وعند زيارته مكان الحادث، اعترف رئيس مجلس إدارة “كاريس” بيدرو بوغاس بأن أعمال الصيانة أوكلت إلى شركة متعاقدة خارجية منذ 14 عاما.

وفي كلمة متلفزة، تعهّد رئيس الوزراء أن “السلطات المختصة ستُجري التحقيقات اللازمة بسرعة لتحديد سبب هذا الحادث المأسوي”، مضيفا “سنعمل على تحديد جميع المسؤوليات”.

– لشبونة في حالة صدمة –

وقال رئيس بلدية لشبونة كارلوس موداس الخميس إن “المدينة بحاجة إلى إجابات” بعد هذا “الحادث غير المسبوق”، مؤكدا أن الفرضيات التي طرحت حتى الآن لتفسير المأساة كانت “مجرد تكهنات”.

وأثار الحادث صدمة كبيرة بين سكان لشبونة والسياح على حد سواء، إذ بدا التأثر واضحا في الشوارع.

وعلق إدواردو كاريلو، صاحب كشك صحف يبعد مئات الأمتار من موقع الحادث، قائلا “لا أستطيع حتى أن أصدق أن شيئًا كهذا قد حدث، لكنه واقع مؤلم… إنها كارثة حقيقية ومأساة”.

ويواصل المحققون عملهم الخميس في موقع الحادث، واضعين قفازات زرقاء وسترات فسفورية، وهم يتفحصون هيكل العربة المحطمة بحثا عن أي أدلة قد تسهم في الكشف عن أسباب الكارثة.

وفي سياق متصل، قدّم البابا لاوون الرابع عشر تعازيه لأسر الضحايا، ودعا للشفاء العاجل للمصابين.

وتُعد حوادث عربات الترام من هذا النوع نادرة، وكانت أخطر كارثة مماثلة في أوروبا وقعت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، عندما اندلع حريق في عربة داخل نفق في مدينة كابرون النمسوية، ما أدى إلى مصرع 155 شخصا.

