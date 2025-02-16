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الحكومة البريطانية تدعم قطاع الصلب وسط تهديد أميركي بفرض رسوم

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أعلنت الحكومة البريطانية الأحد عن خطة بمليارات الجنيهات الاسترلينية لحماية صناعة الصلب البريطانية التي تواجه رسوما تجارية أميركية وشيكة. 

وقالت إدارة حزب العمال برئاسة كير ستارمر إنها ستوفر ما يصل إلى 2,5 مليار جنيه استرليني (3,2  مليارات دولار) لدعم القطاع.

كما باشرت السلطات مشاورات للنظر في كيفية “حماية قطاع الصلب من ممارسات التجارة غير العادلة في الخارج” وخفض تكاليف الكهرباء المرتفعة.

وقال وزير الأعمال جوناثان رينولدز في بيان إن “صناعة الصلب في المملكة المتحدة لها مستقبل طويل الأجل في ظل هذه الحكومة”. 

وتأتي الخطة بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم اعتبارا من 12 آذار/مارس. 

وتعد كندا والمكسيك والبرازيل من بين أكبر مصدري الصلب إلى الولايات المتحدة، تليها كوريا الجنوبية. 

وتصدر بريطانيا نحو 10 بالمئة من فولاذها إلى الولايات المتحدة، وبلغت قيمة صادراتها إليها في 2023 نحو 400 مليون جنيه إسترليني (495 مليون دولار). 

وقالت هيئة معنية بصناعة الصلب في المملكة المتحدة إن خطة الرسوم الجمركية ستكون “ضربة مدمرة”. 

وتقول حكومة ستارمر إنها “تتواصل” مع إدارة ترامب “للعمل على تفاصيل” خطته.

بده/غد/ب ق

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