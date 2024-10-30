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الحكومة البريطانية تعلن زيادة ضريبية بقيمة 40 مليار استرليني

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أعلنت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز الأربعاء عن “زيادة ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه استرليني” خلال تقديم الميزانية الأولى لحكومة العمال الجديدة، مشيرة خصوصا إلى “ثغرة” في الموارد المالية موروثة من الحكومة المحافظة السابقة.

وأوضحت ريفز أن أبرز الزيادات الضريبية تشمل مساهمات أصحاب العمل التي سترتفع إلى 15% ما سيدر 25 مليار جنيه سنويا.

كما تشمل زيادة ضريبة أرباح رأس المال لما يصل إلى 24% لأعلى معدل، لكن الوزيرة أكدت أن “معدل ضريبة أرباح رأس المال سيظل الأدنى بين أي اقتصاد أوروبي من مجموعة السبع”.

وشددت ريفز على أن “الطريقة الوحيدة لتحسين مستويات المعيشة وتحفيز النمو الاقتصادي هي الاستثمار، ثم الاستثمار، والاستثمار”، مضيفة أنه يجب “استعادة الاستقرار الاقتصادي وطي صفحة السنوات الـ14 الماضية” التي حكم خلالها المحافظون بريطانيا.

وأعلنت الوزيرة أيضا أن “مكتب مسؤولية الميزانية” حسّن توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني للسنوات القادمة، وتوقع زيادة بنسبة 1,1% في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام (مقابل 0,8% في التوقعات السابقة) و2% العام المقبل (1,9% سابقا).

اودي/ح س/نور

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية