الحكومة الجورجية تستبعد تنظيم انتخابات تشريعية جديدة على الرغم من الأزمة السياسية

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استبعدت الحكومة الجورجية الأحد تنظيم انتخابات برلمانية جديدة تطالب بها المعارضة، على الرغم من الأزمة السياسية التي تعيشها الدولة القوقازية التي شهدت مدى ثلاث ليال متتالية تظاهرات مؤيدة للاتحاد الأوروبي، فضّتها الشرطة بالقوة.

وتشهد الجمهورية السوفياتية السابقة اضطرابات منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 26 تشرين الأول/أكتوبر وفاز فيها حزب الحلم الجورجي الحاكم فيما ندّدت المعارضة التي تقاطع البرلمان الجديد، بمخالفات تقول إنها شابت الاستحقاق.

وتطالب أحزاب المعارضة وكذلك الرئيسة سالومي زورابيشفيلي التي تعارض توجّهات الحكومة، بإجراء انتخابات جديدة.

وأعلنت الرئيسة أنها سترفض مغادرة منصبها بعد انتهاء ولايتها هذا العام ما لم تجرَ انتخابات برلمانية جديدة.

وردا على سؤال طرحه صحافيون عليه عما إذا كانت الحكومة المتّهمة بالانجراف إلى نهج استبدادي والمؤيدة لروسيا، تقبل إجراء انتخابات جديدة، قال رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه “طبعا لا”.

تشهد جورجيا احتجاجات جمعت آلاف المتظاهرين مدى ثلاث ليال متتالية، بسبب قرار الحكومة تأجيل مساعي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى العام 2028.

هذه الاحتجاجات سواء في تبليسي أو في مدن أخرى تصدّت لها الشرطة بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وألقت القبض على أكثر من 150 شخصا. وأصيب عشرات من عناصر الشرطة بمقذوفات ومفرقعات ألقاها المتظاهرون.

– “غير مقبول” –

ندّدت مسؤولة السياسة الخارجية الجديدة في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الأحد باستخدام غير متناسب للقوة من جانب الشرطة.

ومن كييف قالت كالاس لصحافيين في مستهل ولايتها “من الواضح أن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين أمر غير مقبول، ويجب على الحكومة الجورجية احترام إرادة الشعب الجورجي”.

وقالت آني بختوريدزه (32 عاما) وهي تصرخ وسط آلاف الأشخاص الذين تجمعوا السبت في تبليسي “لقد صوتنا لصالح الاتحاد الأوروبي، ومن أجل الحرية وحقوق الإنسان. وماذا تفعل حكومتنا؟ العكس تماما”.

وحذّرت وزارة الداخلية السبت من أن “تصرفات بعض الأفراد الذين شاركوا في التظاهرة أصبحت عنيفة بُعيد انطلاقها” وأن الشرطة سترد “وفق القانون”.

بالتزامن مع التظاهرات، أصدر مئات الموظفين، ولا سيما في وزارات الخارجية والدفاع والتعليم، فضلا عن عدد من القضاة، بيانات مشتركة احتجاجا على القرار.

وعلّقت أكثر من مئة مدرسة وجامعة أنشطتها.

وانتقد نحو 160 دبلوماسيا جورجيّا القرار قائلين إنه يتعارض مع الدستور و”سيؤدي إلى عزلة دولية” للبلاد. واستقال العديد من السفراء الجورجيين احتجاجا على القرار.

وتدعم الرئيسة سالومي زورابيشفيلي المؤيدة للاتحاد الأوروبي، الحركة الاحتجاجية، لكن صلاحياتها محدودة. وقالت إنها سترفض مغادرة منصبها لدى انتهاء ولايتها في نهاية كانون الأول/ديسمبر.

وقالت في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس “ولايتي مستمرة ما دامت لم تجر انتخابات جديدة (تؤدي الى) برلمان جديد ينتخب رئيسا جديدا بحسب قواعد جديدة”.

وأعلنت زورابيشفيلي، الدبلوماسية السابقة المولودة في باريس، أنها أنشأت “مجلسا وطنيا” السبت مؤلفا من أحزاب معارضة وممثلين للمجتمع المدني لضمان “الاستقرار في هذا البلد”.

– “مخالفات جسيمة” –

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية الجديدة للاتحاد الأوروبي إن الأوضاع في جورجيا ستكون لها “عواقب واضحة” على العلاقة مع التكتل.

ولفتت كالاس إلى أن “الخيارات” طرحت على الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي حول طريقة الرد، بما في ذلك خيار فرض عقوبات.

وقالت “لدينا خيارات مختلفة. ولكن بالطبع، يجب التوصل إلى اتفاق”.

تتّهم الحكومة الجورجية بروكسل بممارسة “ابتزاز”، لكنها تؤكد أنها ماضية قدما بمساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030.

بعد انتخابات تشرين الأول/أكتوبر، قالت مجموعة من مراقبي الانتخابات في جورجيا إن لديها أدلة على وجود منظومة مركّبة لتزوير انتخابي واسع النطاق.

وطالبت بروكسل بإجراء تحقيق في ما وصفته بالمخالفات “الجسيمة”.

ودان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر “الاستخدام المفرط للقوة ضد الجورجيين الذين يمارسون حريتهم في التظاهر”. وأضاف “لقد علّقنا شراكتنا الاستراتيجية مع جورجيا”.

إلى ذلك، أعربت فرنسا والمملكة المتحدة وأوكرانيا وبولندا والسويد وليتوانيا عن قلقها.

يم-ليد-بوب/ص ك-ود/ب ق