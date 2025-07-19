الحكومة السورية تحث كل الأطراف على احترام وقف إطلاق النار بالمنطقة الدرزية

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دمشق (رويترز) – قالت الحكومة السورية التي يقودها الإسلاميون إن قوات الأمن الداخلي التابعة لها بدأت الانتشار في مدينة السويداء الجنوبية ذات الأغلبية الدرزية يوم السبت، وحثت جميع الأطراف على احترام وقف إطلاق النار،وذلك في أعقاب أعمال عنف في المنطقة خلفت مئات القتلى.

وأكد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في خطاب منفصل أن “الوساطات الأمريكية والعربية” ساهمت في تحقيق الهدوء، وانتقد إسرائيل لشنها غارات جوية على قوات الحكومة السورية في الجنوب وفي دمشق خلال الأيام الماضية.

وشهدت محافظة السويداء أعمال عنف على مدى أسبوع تقريبا بدأت باشتباكات بين مقاتلين بدو وفصائل درزية، قبل أن ترسل دمشق قوات الأمن الحكومية للتدخل.

ونفذت إسرائيل غارات جوية على جنوب سوريا وعلى مقر وزارة الدفاع في دمشق بزعم حماية الأقلية الدرزية التي يوجد عدد كبير منها في إسرائيل وهضبة الجولان المحتلة.

وأعلنت الرئاسة السورية في بيان صدر يوم السبت “وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار”، ودعت “جميع الأطراف، دون استثناء، إلى الالتزام الكامل بهذا القرار، ووقف كافة الأعمال القتالية فورا في جميع المناطق”.

وقالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن الداخلي بدأت الانتشار في السويداء.

ودعا الشرع إلى الهدوء وقال إن سوريا لن تكون “ميدانا لتجارب مشاريع التقسيم أو الانفصال أو التحريض الطائفي”.

وأضاف في خطاب بثه التلفزيون “التدخل الإسرائيلي دفع البلاد إلى مرحلة خطيرة تهدد استقرارها نتيجة القصف السافر للجنوب ولمؤسسات الحكومة في دمشق”.

وأعلن المبعوث الأمريكي توم بيريك يوم الجمعة اتفاق سوريا وإسرائيل على وقف إطلاق نار بدعم من تركيا والأردن ودول مجاورة.

ودعا بيريك، وهو سفير الولايات المتحدة لدى تركيا وكذلك مبعوث واشنطن إلى سوريا، الدروز والبدو والسنة “إلى إلقاء السلاح وبناء هوية سورية جديدة وموحدة مع الأقليات الأخرى”.

وهاجمت إسرائيل منشآت عسكرية سورية ومخازن أسلحة خلال الأشهر السبعة التي تلت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، وتقول إنها تريد أن تظل مناطق جنوب سوريا القريبة من حدودها منزوعة السلاح.

وقال مسؤول إسرائيلي يوم الجمعة إن إسرائيل وافقت على السماح للقوات السورية بالدخول إلى منطقة السويداء بشكل محدود خلال اليومين المقبلين.