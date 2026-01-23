الحكومة السورية تسيطر على سجن الأقطان في الرقة

23 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وزارة الداخلية السورية اليوم الجمعة إنها تسلمت سجن الأقطان في الرقة بشمال شرق سوريا، والذي كان تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن الوزارة قولها “تسلمت إدارة السجون والإصلاحيات في الوزارة مؤخرا، سجن الأقطان في محافظة الرقة، والذي كان تحت سيطرة تنظيم قسد (قوات سوريا الديمقراطية)… شُكلت فرق متخصصة من إدارة مكافحة الإرهاب والجهات المختصة الأخرى، لتولي مهام حراسة السجن وتأمينه وضبط الحالة الأمنية داخله”.

ويضم السجن نزلاء مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية، وشهد محيطه هذا الأسبوع اشتباكات بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

ولم يتضح بعد عدد المتبقين في السجن من معتقلي التنظيم. وبدأ الجيش الأمريكي نقل ما يصل إلى سبعة آلاف سجين مرتبطين بالتنظيم من السجون السورية إلى العراق المجاور. وقال مسؤولون أمريكيون إن المحتجزين من دول عديدة، بينها بلدان أوروبية.

وبموجب اتفاق دمج شامل تم التوصل إليه يوم الأحد، من المفترض نقل مسؤولية السجون التي تضم معتقلي التنظيم إلى الحكومة السورية.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية يوم الاثنين إنها تخوض معارك ضد قوات الحكومة السورية قرب السجن، وإن سيطرة قوات الحكومة عليه قد تكون لها “تداعيات أمنية خطيرة تهدد الاستقرار وتمهد الطريق لعودة الفوضى والإرهاب”.

ويأتي نقل الولايات المتحدة لسجناء التنظيم في أعقاب الانهيار السريع لقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا. وزادت المخاوف بشأن تأمين السجون بعد هروب نحو 200 من عناصر التنظيم من سجن الشدادي يوم الثلاثاء. وأعادت قوات الحكومة السورية القبض على العديد منهم بعد ذلك.

