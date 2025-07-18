الحكومة السورية تنفي استعداد القوات لإعادة الانتشار بمدينة السويداء

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بيروت (رويترز) – ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) يوم الجمعة أن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا نفى تقارير عن انتشار قوات حكومية في محافظة السويداء.

وكان متحدث باسم الوزارة قال لرويترز في وقت سابق إن قوات الأمن تستعد لإعادة الانتشار في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية لوقف القتال بين العشائر الدرزية والبدوية.

واستمرت يوم الجمعة هدنة هشة في جنوب سوريا بعد أن أدى وقف إطلاق نار أُعلن عنه يوم الأربعاء إلى توقف وجيز لقتال دام استمر أياما عندما اشتبك مقاتلون من البدو والدروز في محافظة السويداء مما دفع الحكومة السورية إلى نشر قوات.

وتدخلت إسرائيل في الاشتباكات وقالت إنها لن تسمح للحكومة السورية التي يقودها إسلاميون بنشر قوات في الجنوب، وشنت هجمات على القوات السورية في السويداء وعلى وزارة الدفاع وبالقرب من القصر الرئاسي في دمشق.

وانسحبت القوات السورية من السويداء بعد إعلان وقف إطلاق النار، لكن الاشتباكات اندلعت مجددا في وقت متأخر من يوم الخميس بين مقاتلي العشائر البدوية والدروز، وهم جزء من أقلية دينية لها وجود أيضا في لبنان وإسرائيل.

ونفذ الجيش الإسرائيلي هجمات جديدة في محافظة السويداء خلال الليل.

وتتعهد إسرائيل بحماية الدروز في المنطقة من أي هجوم، وتدعمها في ذلك دعوات من الأقلية الدرزية الموجودة في إسرائيل.

ويتناقض انعدام الثقة البالغ لدى إسرائيل في القيادة السورية الجديدة التي يقودها الإسلاميون على ما يبدو مع موقف الولايات المتحدة التي أعلنت عدم دعمها لأحدث ضربات إسرائيلية على سوريا.

وتدخلت الولايات المتحدة للمساعدة في إبرام وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والمقاتلين الدروز، وقال البيت الأبيض أمس الخميس إن وقف إطلاق النار صامد فيما يبدو.

واتهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي يسعى إلى توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة، إسرائيل بمحاولة شق الصف في سوريا، ووعد بحماية الأقلية الدرزية في بلاده.