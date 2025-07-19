الحكومة السورية تواجه صعوبات لتنفيذ وقف إطلاق النار بالمنطقة الدرزية

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دمشق (رويترز) – تواجه الحكومة السورية التي يقودها الإسلاميون صعوبة في تنفيذ وقف إطلاق النار في منطقة السويداء ذات الأغلبية الدرزية يوم السبت، وسط دوي أصوات الأسلحة الرشاشة وقذائف المورتر بعد أيام من إراقة الدماء.

وسمع مراسلو رويترز دوي إطلاق نار من داخل مدينة السويداء وشاهدوا سقوط قذائف في القرى المجاورة. ولم ترد بعد تقارير مؤكدة عن وقوع إصابات.

وقالت الحكومة في وقت سابق إن قوات الأمن التابعة لها تنتشر في السويداء، وحثت جميع الأطراف على احترام وقف إطلاق النار وذلك في أعقاب أعمال عنف في المنطقة خلفت مئات القتلى.

وأكد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في خطاب منفصل أن “الوساطات الأمريكية والعربية” ساهمت في تحقيق الهدوء، وانتقد إسرائيل لشنها غارات جوية على قوات الحكومة السورية وعلى دمشق خلال الأيام الماضية.