الحكومة الصومالية: الجيش قتل العشرات من مسلحي حركة الشباب

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مقديشو (رويترز) – قالت الحكومة الصومالية يوم الخميس إن غارة جوية نفذتها القوات الصومالية أسفرت عن مقتل 12 من مسلحي حركة الشباب وسط البلاد، كما قتل الجيش 35 إسلاميا متشددا في منطقة بجنوب غرب البلاد أثناء محاولتهم مهاجمة قاعدة عسكرية هناك.

جاءت الغارة الجوية التي شنتها القوات الصومالية في وقت متأخر من يوم الأربعاء بعد ساعات من هجوم مقاتلين من الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تشن تمردا منذ 2007، على بلدة استراتيجية في المنطقة.

وسيطرت حركة الشباب لفترة وجيزة على قرى تقع على بعد 50 كيلومترا من مقديشو الشهر الماضي، مما أثار القلق بين سكان العاصمة وسط شائعات عن احتمال استهدافها. وتريد الحركة الاستيلاء على السلطة وإقامة نظام حكم يستند إلى تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وقالت الحكومة الصومالية إن عددا من “القادة الميدانيين” في حركة الشباب ضمن القتلى في الغارة الجوية التي شنتها القوات الصومالية والقيادة الأمريكية في أفريقيا في بلدة عدن يابال وسط البلاد.

وقالت وزارة الإعلام في بيان على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن الهجوم الدقيق استهدف “موقعا يستخدم كمأوى ونقطة انطلاق”، وأكدت الوزارة “عدم وقوع أي خسائر في صفوف المدنيين جراء العملية”.

وفي واقعة أخرى يوم الخميس، قالت الوزارة إن الجيش الوطني قتل 35 مقاتلا على الأقل بالقرب من مدينة بيدوة.

واندلعت اشتباكات عنيفة يوم الأربعاء في بلدة عدن يابال التي تقع على بعد نحو 245 كيلومترا شمالي مقديشو والتي تستخدمها القوات الحكومية نقطة انطلاق لشن غارات على حركة الشباب.

ولم تتضح نتيجة المعركة بعد، إذ قدمت القوات الحكومية وحركة الشباب روايتين متضاربتين حول الجهة المسيطرة على المدينة.

وقالت حركة الشباب إن قواتها سيطرت على 10 منشآت عسكرية خلال القتال الذي دار يوم الأربعاء.

واستعادت القوات الصومالية القرى التي سيطرت عليها حركة الشباب لفترة وجيزة الشهر الماضي، لكن حركة الشباب تواصل تقدمها في الريف. وذكر جنود لرويترز أن تقدم حركة الشباب في الريف دفع الحكومة إلى نشر الشرطة وحراس السجون لدعم الجيش.