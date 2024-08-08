الحكومة الصومالية تقر مشروع قانون للاقتراع العام

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مقديشو (رويترز) – قال المتحدث باسم الحكومة الصومالية إن مجلس الوزراء أقر يوم الخميس مشروع قانون من شأنه أن يعيد نظام الانتخاب في البلاد إلى الاقتراع العام لأول مرة منذ عقود، مما ينهي عملية الاقتراع غير المباشر.

ولابد من تصديق البرلمان على مشروع القانون ليصبح قانونا.

ومع انعدام الأمن على نطاق واسع بسبب تمرد الإسلاميين وضعف مؤسسات الدولة، صوَت المشرعون في السنوات القليلة الماضية لانتخاب الرئيس، بينما انتخب رؤساء العشائر والشيوخ المشرعين في كل من الحكومة الاتحادية والولايات.

وكان من المقرر في البداية أن تنتقل البلاد إلى نظام الاقتراع المباشر في عام 2020، لكن الحكومة اضطرت إلى إبقاء نظام الاقتراع غير المباشر بسبب طول فترة الخلافات بين السياسيين وانعدام الأمن في البلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة فرحان جمعالى في بيان “تقود قواعد الانتخابات إلى (تطبيق) نظام الصوت الواحد في عموم البلاد”.

وأضاف “هذا سيعطي المواطنين الحق في التصويت والانتخاب لأول مرة منذ 55 عاما. إنه يوم تاريخي”.

وأعلن الرئيس حسن شيخ محمود، الذي انتخبه المشرعون في مايو أيار 2022 لولاية مدتها خمس سنوات، عن هذه السياسة العام الماضي.

ويواجه التنفيذ تحديات لوجستية وأمنية كبيرة بسبب الافتقار إلى البنية التحتية وسيطرة حركة الشباب الإسلامية المتشددة على مساحات شاسعة من البلاد.