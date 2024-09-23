الحكومة الفرنسية الجديدة تخطو خطواتها الاولى في ضوء التهديد بحجب الثقة عنها

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تخطو الحكومة الفرنسية الجديدة خطواتها الأولى الاثنين في ضوء تعرضها لانتقادات والتهديد بحجب الثقة عنها بعد شهرين ونصف من الانتخابات التشريعية المبكرة التي لم تنتج أغلبية وساهمت في تأخير وضع موازنة 2025.

وصباح الاثنين وعد رئيس الوزراء ميشال بارنييه بحسب أوساطه، بحكومة “جمهورية وتقدمية وأوروبية” أمام وزرائه الـ39 الذين التقوا للمرة الأولى حول مأدبة فطور.

ودعا المفوض الأوروبي السابق المسؤول عن ملف بريكست من وزرائه ومعظمهم من اليمين والحركة الليبرالية للرئيس إيمانويل ماكرون، “للتواضع واحترام كافة الأحزاب السياسية” بينما يواجه فريقه توترات.

وأعرب أنصار ماكرون عن قلقهم من وجود وزراء محافظين في الحكومة وطالبوا بضمانات بشأن القوانين المجتمعية مثل الإجهاض أو الزواج المثلي.

وأقيم “الإفطار الحكومي” لأكثر من ساعتين في ماتينيون، مقر إقامة رئيس الوزراء.

ودامت مأدبة الفطور لأكثر من ساعتين في ماتينيون مقر إقامة رئيس الوزراء.

ثم توجه أعضاء الحكومة كل إلى الوزارة التي عهد بهم إليه لحضور مراسم التسلم والتسليم التقليدية.

ثم يلتقي أعضاء الحكومة في قصر الإليزيه لأول جلسة لمجلس للوزراء في الساعة 15,00 (13,00 ت غ) بحضور الرئيس الفرنسي.

وكان ماكرون عين في 5 أيلول/سبتمبر بارنييه رئيسا للوزراء الذي كشف تشكيلة فريقه السبت.

ودعا بارنييه مساء الأحد عبر التلفزيون حكومته إلى العمل مع “أكبر قدر من التماسك والأخوة” بعد ظهور أول بوادر التوتر داخل فريقه الحكومي.

– السعي إلى الطمأنة –

وضع موازنة 2025 والتي تأخرت كثيرا أصلا، يعد الأولوية القصوى.

وتعهد بعدم “زيادة الضرائب على الفرنسيين”.

وحذر من أنه “على الأغنياء أن يساهموا في جهود التضامن” دون الاعلان مباشرة عن إعادة فرض ضريبة على الثروة التي يطالب بها اليسار.

وأضاف “جزء كبير من ديوننا يصدر في الأسواق الدولية الخارجية. علينا الحفاظ على مصداقية فرنسا”.

وتخضع فرنسا، إلى جانب العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لإجراءات أوروبية بسبب العجز المفرط.

وأكد بارنييه أيضا أنه “سيأخذ الوقت الكافي لتحسين” إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، دون تقديم تفاصيل.

– ضمانات غير كافية –

واعتبر اليسار أن هذه الضمانات غير كافية وتعهد بحجب الثقة عن الحكومة الجديدة.

ويعتزم الائتلاف اليساري للجبهة الشعبية الجديدة، الذي احتل المركز الأول في الانتخابات التشريعية التي جرت في 30 حزيران/يونيو و7 تموز/يوليو دون الحصول على الأغلبية، صياغة اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة. سيقدم النص الاشتراكيون (الذين هم جزء من الجبهة الشعبية الجديدة) بعد الخطاب الذي سيلقيه بارنييه في الأول من تشرين الأول/أكتوبر لإعلان خطوط السياسة العامة وفقا لرئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور.

ودعا زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون إلى “التخلص في أسرع وقت من حكومة الخاسرين” التي بحسب قوله “لا شرعية لها ولا مستقبل”.

وخصصت الحكومة حيزا كبيرا لحزب “النهضة” الرئاسي وحيزا لا بأس به لحزب الجمهوريين اليميني الذي ينتمي اليه بارنييه،

رغم تراجعهما الكبير في الانتخابات التشريعية التي نجمت عن قرار ماكرون حل الجمعية الوطنية.

ولتمرير مذكرة حجب الثقة، يجب أن تحصل على أصوات التجمع الوطني، حزب اليمين المتطرف الذي تتزعمه مارين لوبن، وهو أمر مستبعد حاليا باعتراف فور نفسه.

وأكد نائب رئيس حزب التجمع الوطني سيباستيان شينو الاثنين أن حزبه لن يحجب الثقة عن الحكومة “قبل الاطلاع على الموازنة”.

وأضاف النائب “سنضغط على هذه الحكومة وسنتحمل مسؤولياتنا” إذا لزم الأمر. وكانت كتلته حلت في المركز الثالث في الانتخابات التشريعية بعد كتلة الوسط الذي حقق تقدما كبيرا.

ليو/ليل/نور