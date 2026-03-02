الحكومة اللبنانية تقرر الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية

afp_tickers

4دقائق

قرّرت السلطات اللبنانية الإثنين “الحظر الفوري” لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية، و”إلزامه” بتسليمها سلاحه، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، في قرار أعقب إعلان الحزب إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه اسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى في ايران علي خامنئي.

وأعلن سلام، بعد اجتماع طارئ عقدته الحكومة في القصر الرئاسي، رفض الدولة اللبنانية “المُطلق بما لا يَقبل أي لبس أو تأويل لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية”.

وأضاف “تؤكد الحكومة أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون وإلزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على امتداد اراضيها”.

وطلبت السلطات من “الأجهزة العسكرية والأمنية كافة اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذا” لمقرراتها “ولمنع القيام بأي عملية عسكرية أو اطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الاراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين”.

وجاء هذا القرار غير المسبوق بحقّ حزب الله، الممثل في الحكومة والبرلمان، بعد ساعات من إعلان الحزب فجر الإثنين استهدافه “بصلية من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع لجيش العدو الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا المحتلة”، في خطوة قال إنها “ثأرا للدم الزاكي” للخامنئي.

وتشكل إيران أبرز داعمي حزب الله، وقد مدته منذ تأسيسه بالمال والسلاح.

وردّت اسرائيل بشنها سلسلة غارات واسعة على معقل الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية، وعلى عشرات البلدات والقرى، خصوصا في جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجروح، بموازاة حركة نزوح واسعة.

وكرّر المسؤولون اللبنانيون مرارا أنهم لا يرغبون في إقحام لبنان في الصراع في المنطقة، والذي بدأ بعد هجوم أميركي إسرائيلي على إيران أثار ردا سريعا من الجمهورية الإسلامية.

وجاء قرار السلطات الإثنين بعدما كانت قررت في آب/أغسطس الماضي تجريد الحزب من سلاحه، بعد خوضه حربا مع اسرائيل استمرت لأكثر من عام وانتهت بوقف لإطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024. إلا أن ذلك لم يحل دون مواصلة اسرائيل شن غارات تقول إن هدفها منع حزب الله من إعادة ترميم قدراته العسكرية.

وهذه أول مرة يتبنى فيها حزب الله هجوما ضد اسرائيل منذ سريان وقف إطلاق النار. وتراقب لجنة تضم ممثلين للولايات المتحدة، فرنسا والأمم المتحدة، الى جانب لبنان واسرائيل، سريان الاتفاق.

وطالب مجلس الوزراء، وفق سلام، الدول الضامنة لوقف إطلاق النار “بالحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الاعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية”. واعلن “استعداده الكامل لاستئناف المفاوضات في هذا الشأن بمُشاركة مدنية ورعاية دولية” مع اسرائيل.

وخرج حزب الله ضعيفا من حربه الأخيرة مع اسرائيل، بعدما تلقى ضربات كبرى مع خسارته أبرز قادته وجزءا كبيرا من ترسانته العسكرية.

لار/ب ق