الحكومة النروجية تعود إلى مقرها المرمم بعد 15 عاما على هجمات المتطرف بريفيك

انتقلت الحكومة النروجية رسميا الإثنين إلى مقرّها المرمّم في وسط أوسلو بعد حوالى 15 عاما على تضرّره إثر استهدافه بقنبلة فجّرها اليميني المتطرّف أندرس بيهرينغ بريفيك.

في 22 تموز/يوليو 2011، فجّر بريفيك قنبلة في شاحنة صغيرة بالقرب من مقرّ الحكومة في أوسلو، ما أسفر عن سقوط ثمانية قتلى. ثمّ أطلق النار على رواد مخيّم صيفي للشبيبة في جزيرة أوتويا، قاتلا 69 شخصا آخر أغلبيتهم من المراهقين.

وقال رئيس الوزراء يوناس غار ستوره خلال خطاب بمناسبة تدشين المقرّ الحكومي “في تاريخ النروج، نتكلّم عن الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب. أما اليوم، فنحن نحتفي بالإعمار في مراحلة ما بعد الإرهاب، ما ينمّ عن هشاشة المجتمع الحديث الذي نعيش فيه”.

وتعرّض المجمّع الحكومي لأضرار كبيرة في الهجوم وبات بعض مبانيه غير صالح للاستخدام.

وقُدّرت كلفة عملية الترميم التي بدأت في 2021 بأكثر من 50 مليار كرونة (4,5 مليارات يورو)، بحسب وكالة أنباء “ان تي بي”.

وانتقل أوّل 2200 موظّف حكومي من ست وزارات إليه الإثنين، على أن يؤوي المجمّع الذي يضمّ موقعا تذكاريا وأعمالا فنية عن المجزرة 4100 موظّف على المدى الطويل.

وقال ستوره “يجب ألا ننسى وأن نصون التاريخ ونخلّد ذكرى من فقدناهم ودعم أولئك الذين ما زالوا متأثّرين بالإرهاب”.

ومن المرتقب أن تنجز أعمال الترميم بالكامل في تموز/يوليو، بحسب ستوره.

ودين أندرس بيهرينغ بريفيك الذي قال إنه استهدف ضحاياه لأنهم كانوا يعتنقون أفكار التعددية الثقافية في 2012 بالعقوبة القصوى وقتذاك مع السجن 21 عاما، على أن تمدّد محكوميته إذا خلصت السلطات إلى أنه ما زال يشكل خطرا على المجتمع.

