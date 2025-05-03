الحكومة اليسارية في أستراليا تفوز بالانتخابات (توقعات)

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فاز رئيس الوزراء الأسترالي اليساري أنتوني ألبانيزي السبت في الانتخابات العامة، وفق توقعات وسائل إعلام، بعد حملة طغت عليها مشاكل التضخم والرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.

وقال محلل الانتخابات في هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) أنتوني غرين بعد فرز نحو 40 بالمئة من الأصوات، “سيشكل حزب العمال الحكومة في البرلمان القادم”.

وأضاف غرين “قد يكون هذا فوزا كبيرا لحزب العمال، ولكنه فوز بلا شك”.

ويتقدم حزب العمال في نتائج الاقتراع على 70 مقعدا بعد فرز 40 في المئة من الأصوات، وفقا للتوقعات، ما يعني أنه يقترب من تأمين 76 مقعدا لتحقيق أغلبية برلمانية.

وقالت اللجنة الانتخابية الأسترالية إن التحالف الليبرالي الوطني اليميني يتقدم في نتائج الاقتراع على 32 مقعدا، في حين لم تتوفر بيانات أولية بشأن 25 مقعدا.

واختار ملايين الأستراليين بين زعيم حزب العمال ألبانيزي (62 عاما) ومنافسه المحافظ بيتر داتون (54 عاما).

وفي تطور دراماتيكي ذكرت هيئة الإذاعة الاسترالية أنه بناء على النتائج الأولية خسر داتون مقعده في البرلمان.

واضافت أن منافسا له من حزب العمال انتزع المقعد البرلماني ما يبدد آمال المحافظ داتون في الفوز برئاسة الحكومة.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاضرا بقوة منذ الأيام الأولى للحملة الانتخابية، في ظل اهتمام عالمي لمعرفة ما إذا كانت الفوضى الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية ستؤثر على النتيجة.

وقال ألبانيزي للقناة السابعة الأسترالية إن “الهدف هو الفوز مرتين متتاليتين وهو ما نسعى إلى تحقيقه اليوم”.

وأضاف “لن أدخر جهدا خلال السنوات الثلاث المقبلة إذا أعيد انتخابي رئيسا لوزراء أستراليا”.

ورغم تأخره ببضع نقاط مئوية في استطلاعات الرأي، قال داتون إن “الأستراليين الصامتين” قد يحدثون مفاجأة.

وتابع في تصريح للقناة التاسعة الأسترالية “أعتقد أنهم سيذهبون إلى صناديق الاقتراع ويقولون: أتعلمون؟ لن نكافئ أنتوني ألبانيزي على السنوات الثلاث الماضية”.

– ظلّ ترامب –

حتى قبل فرز الأصوات الأولى، تزايدت التكهنات حول مصير بيتر داتون السياسي إذا خسر الانتخابات.

وعندما سئل عما إذا كان سيبقى زعيما للمعارضة، أجاب “عمري 54 عاما. ما زلت صغيرا جدا، ولدي شغف كبير بهذا البلد”.

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا (22,00 ت غ) على الساحل الشرقي لأستراليا، وتلتها المدن الغربية في البلاد والمناطق النائية في الجزيرة.

وبلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين 18,1 مليون ناخب، وأفادت الهيئة الانتخابية بأن نصفهم تقريبا أدلوا بأصواتهم مبكرا.

والتصويت إلزامي، ويعاقب على التخلف عنه بغرامة قدرها 20 دولارا أستراليا (13 دولارا أميركيا)، ما يؤدي عادة إلى مشاركة تتجاوز 90 في المئة.

ومن الممكن أن تظهر النتيجة بحلول ليل السبت، إلا إذا كانت متقاربة للغاية.

ووعد أنتوني ألبانيزي بدعم الطاقات المتجددة، ومعالجة أزمة الإسكان المتفاقمة، وضخ الأموال في نظام الرعاية الصحية المتدهور.

أما زعيم الحزب الليبرالي وضابط الشرطة السابق بيتر داتون فيريد خفض الهجرة ومكافحة الجريمة وإنهاء الحظر طويل الأمد على الطاقة النووية.

وأظهر بعض استطلاعات الرأي أن دعم داتون يتراجع بسبب ترامب الذي أشاد به هذا العام ووصفه بأنه “مفكر كبير” له “ثقل” على الساحة العالمية.

وقال الناخب آلان ويتمان (59 عاما) قبل الإدلاء بصوته السبت “دونالد ترامب مجنون مثل ثعبان مقطوع الرأس، ونحن جميعا نعلم ذلك”.

وأضاف “علينا أن نتعامل مع هذا الأمر بحذر”.

– ارتفاع الأسعار –

مع شعور الأستراليين بالتوتر بسبب ترامب، تبنى كل من داتون وألبانيزي لهجة أكثر عدوانية تجاهه.

وقال داتون في نيسان/أبريل الماضي “إذا كنت بحاجة إلى خوض معركة مع دونالد ترامب أو أي زعيم عالمي آخر، من أجل تعزيز مصالح أمتنا، فسأفعل ذلك على الفور”.

ودان ألبانيزي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي باعتبارها “إيذاء اقتصاديا ذاتيا” و”خطوة لا يقدم عليها صديق”.

هيمنت المخاوف الاقتصادية في تحديد خيار العديد من الأسر الأسترالية التي تواجه صعوبات في ظل ارتفاع أسعار الحليب والخبز والكهرباء والبنزين.

وقالت الناخبة روبين نوكس لوكالة فرانس برس في مدينة بريزبن “تكلفة المعيشة مرتفعة للغاية في الوقت الحالي. لذلك، تُعدّ الضرائب أيضا أمرا بالغ الأهمية، وكذلك أسعار البنزين وجميع السلع الأساسية”.

وأعرب الناخب جاريد بيل عن مخاوف مماثلة، قائلا إن “محلات البقالة لدينا أصبحت بالتأكيد أكثر تكلفة بكثير مما كانت عليه قبل عامين”.

ستختار أستراليا، الرائدة في مجال تعدين الفحم، بين زعيمين يحملان أفكارا متناقضة بشكل حاد بشأن تغير المناخ وخفض الانبعاثات.

وقد تبنت حكومة أنتوني ألبانيزي الجهود العالمية لإزالة الكربون، محذّرة من مستقبل لا مكان فيه لصادرات خام الحديد والفحم الملوث.

أما بيتر داتون فيقترح خطة بقيمة 200 مليار دولار لبناء سبعة مفاعلات نووية على نطاق صناعي، ما يلغي الحاجة إلى زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

سفت/ح س/غد