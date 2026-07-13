الحكومة اليمنية تقول إنها استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط

afp_tickers

المشاركة

3دقائق

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الإثنين استهداف مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، فيما توعّد الحوثيون بالرد على الهجوم الذي نسبوه إلى السعودية، في تصعيد هو الأبرز منذ سنوات بين الحكومة المدعومة من الرياض والمتمردين المدعومين من طهران.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع اليمنية، أوردته وكالة الأنباء “سبأ”، “منعت مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني الطيران الوطني اليمني من الهبوط في مطار العاصمة صنعاء، وأصرت على ان ينتهك الطيران الإيراني أراضي اليمن ولهذا تم استهداف مدرج المطار”.

وقال مجلس القيادة الرئاسي اليمني في بيان إنه أبدى استعداده لاستئناف الرحلات المدنية عبر شركة الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني المخول قانونا بتشغيل الرحلات من وإلى مطار صنعاء، لكن الحوثيين رفضوا ذلك.

وبعد فترة طويلة من الهدوء بين المتمردين والحكومة المعترف بها دوليا، عاد التوتر هذا الشهر، بعدما اتهم الحوثيون السعودية في الثالث من تموز/يوليو بانتهاك المجال الجوي للبلاد في محاولة لمنع طائرة إيرانية من الهبوط في صنعاء التي يسيطرون عليها منذ سنة 2014.

وقال المتمردون في حينه إن تلك المحاولة “باءت بالفشل”، متوعدين باستهداف مطارات السعودية إذا تكرر ذلك.

وعقب الهجوم الاثنين، توعد المتمردون اليمنيون بالرد.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع “في عدوان ظالم وسافر أقدم العدو السعودي المجرم على استهداف مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات الجوية… نؤكد أن هذا العدوان لن يمر دون رد وعقاب”.

وكانت قناة المسيرة التابعة للمتمردين أفادت في وقت سابق بأن “عدوانا سعوديا يستهدف مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات”، مشيرة الى أنه طال “مدرجي الهبوط والاقلاع”.

بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء في 2014، شكّلت السعودية تحالفا عسكريا في مواجهتهم دعما للحكومة المعترف بها دوليا، في خطوة فاقمت النزاع.

وأدّت الحرب في اليمن إلى مقتل الآلاف منذ العام 2015، وأغرقت أفقر دول شبه الجزيرة العربية في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية خطورة في العالم. وقسّمت البلاد إلى مناطق خاضعة للحوثيين، وأخرى للحكومة التي تتخذ من مدينة عدن في جنوب البلاد مقرا.

ويعيش اليمن في ظل هدنة بدأت في نيسان/أبريل 2022 وصمدت إلى حدّ كبير رغم انتهاء مدّتها في تشرين الأول/أكتوبر من العام ذاته.

بور-م ل/كام