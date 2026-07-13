الحكومة اليمنية تقول إنها استهدفت مدرج مطار صنعاء والحوثيون يعلنون استهداف مطار سعودي

afp_tickers

المشاركة

9دقائق

استهدف المتمردون الحوثيون في اليمن السعودية الاثنين، بعد ساعات على اتّهامهم المملكة باستهداف مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، في تصعيد هو الأبرز منذ سنوات في النزاع.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أعلنت الاثنين استهداف مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، فيما نسب الحوثيون الهجوم إلى السعودية.

ويسيطر الحوثيون على صنعاء منذ 2014، إثر شنهم هجوما على القوات الحكومية تطوّر إلى حرب سيطروا في أشهرها الأولى على مساحات واسعة من البلاد. عقب ذلك، تدخّل تحالف عسكري بقيادة السعودية دعما للحكومة، وتطوّر النزاع إلى حرب مدمّرة.

إلا أن الطرفين توصلا الى هدنة في العام 2022 حدّدت لستة أشهر، إلا أنها ظلت سارية الى حدّ بعيد، وتعزّزت باتفاق إيراني سعودي حصل في آذار/مارس 2023 بعد سنوات من القطيعة.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية في بيان أوردته وكالة الأنباء “سبأ” إنه “تم استهداف مدرج المطار” لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، متهمة الحوثيين بأنهم أصرّوا “على أن ينتهك الطيران الإيراني أراضي اليمن”.

وتمكّنت الطائرة لاحقا من الهبوط في اليمن، وفق ما نقلت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين عن وزير النقل في حكومة الحوثيين الذي أكّد “هبوط الطائرة الإيرانية في أرض الوطن وعلى متنها عدد من المرضى والعالقين برفقة الوفد” الذي شارك في تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي، من دون أن يحدّد المكان الذي هبطت فيه.

وتقول الحكومة إنها حاولت من دون جدوى إقناع الوفد الحوثي باستخدام طائرات تابعة لشركة الطيران اليمنية.

وأعلن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران أنهم استهدفوا الاثنين مطار أبها في السعودية، ردا على الضربات التي استهدفت مطار صنعاء والتي حمّلوا الرياض مسؤوليتها.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع “ردا على هذا العدوان السعودي الإجرامي نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة”، محذرا شركات الطيران من التحليق في الأجواء السعودية “قبل رفع الحصار عن مطار صنعاء”.

وكان سريع شدّد على أن “هذا العدوان لن يمرّ دون ردّ وعقاب”.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن تركي المالكي أعلن على إكس أن “الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ بالستية اطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية” في المملكة.

وعلى خلفية التوتر، أمرت الحكومة اليمنية بإغلاق موقت لكل المطارات أمام حركة الطيران قبل أن يعاد فتح الأجواء.

ويهدّد هذا التصعيد بإنهاء هدنة 2022 التي صمدت إلى حد كبير لسنوات، لا سيما في ظل الحرب الجارية بين الولايات المتحدة وإيران التي تطال دول المنطقة، إذ تردّ إيران على الهجمات الأميركية باستهداف عدد من دول الخليج، متهمة إياها بالسماح للولايات المتحدة باستخدام قواعد فيها وأراضيها لشن هجماتها على إيران.

وقال محمد الباشا من شركة “باشا ريبورت” للاستشارات والأبحاث ومقرّها الولايات المتحدة، لوكالة فرانس برس، “إذا استمرّت هذه الدوامة من الأعمال والردود، قد يُشكّل ذلك انهيارا فعليا لاتفاق وقف إطلاق النار… وينذر بعودة الصراع إلى مرحلة أكثر حدة”.

وبدأت الهدنة في نيسان/أبريل 2022. ورغم وجود الحوثيين في صنعاء، يسيطر التحالف العسكري بقيادة السعودية إلى حدّ كبير على الأجواء اليمنية.

ولأكثر من عقد، يُشترط على أي طائرة تدخل اليمن أو تغادره الحصول على تصريح مسبق من التحالف الذي يقول إنه يفرض هذه القيود بناء على طلب الحكومة اليمنية.

– الصراع الإقليمي –

وسجّلت خلال الأيام الماضية سلسلة توترات بين المتمردين والقوات الحكومية.

واتهم الحوثيون السعودية في 3 تموز/يوليو بانتهاك المجال الجوي للبلاد في محاولة لمنع طائرة إيرانية من الهبوط في صنعاء.

وقال المتمردون وقتها إن تلك المحاولة “باءت بالفشل”، متوعدين باستهداف مطارات السعودية إذا تكرّر ذلك.

ووصفت وزارة الخارجية الحوثية الهجوم الاثنين بـ”خطوة غير مسبوقة”، مضيفة أن “النظام السعودي المجرم… أنهى مرحلة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار وأعلن بداية الحرب وعليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة”.

وندّدت إيران بالهجوم الذي استهدف مطار صنعاء. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قوله إن الهجوم يشكل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن كونه اعتداء على السيادة الوطنية لليمن ووحدة أراضيه”.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قال الاثنين إن هذه التطورات “تؤكد أن مليشيات الحوثي الإرهابية ما تزال ماضية في نهجها القائم على تقويض كل فرص التهدئة”.

لكنه أضاف في بيان لاحق أنه لا يعتزم “توسيع نطاق المواجهة وتحقيق الهدف الذي تسعى اليه إيران”، مشددا في الوقت عينه على منع “أي انتهاك للأجواء اليمنية”.

واتهم إيران بالعمل على استخدام اليمن “ورقة في صراعها الإقليمي”.

وقال أندرياس كريغ، المحاضر في شؤون الأمن في كلية “كينغز كولدج” في لندن، إنه “من الممكن تقنيا” أن تكون الحكومة شنت الضربة بطائرات قدمتها الإمارات، إلا أن هذه الطائرات ستضطر إلى اجتياز مسافة طويلة.

وأضاف لفرانس برس “قد ينطوي ذلك على مخاطرة، لأنها ليست طائرات نفاثة. إن الطائرات النفاثة التي بحوزتهم تعود إلى الثمانينات وهي بحال متردية، وعلى الأرجح غير قادرة على التحليق لمسافات طويلة. لذلك فمن الأرجح أن يكون السعوديون هم من نفذوا الضربة”.

وحضّ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ على “خفض التصعيد”.

وكتب على إكس “نحض الجميع على خفض التصعيد والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى اندلاع جولة جديدة من العنف في اليمن”، داعيا الطرفين الى “الحوار والمفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد سبيل للمضي قدما بالحفاظ على حالة الهدوء النسبي التي يشهدها اليمن منذ العام 2022”.

وقالت ربّة منزل تبلغ 29 عاما في مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين والتي أفادت وسائل إعلام تابعة لهم بأن الطائرة هبطت فيها، إنها تخشى تجدّد النزاع “بدون أي نتائج سوى تفاقم الأزمات الحالية”.

وفي وقت سابق، اتّهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بمنع طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر من مغادرة مطار صنعاء واحتجاز قائدها ومساعده “رهينتين”.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط هاشم عسيران في تصريح لفرانس برس إن “جميع موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وطاقم الطائرة بخير”.

وأدّت الحرب في اليمن إلى مقتل الآلاف منذ العام 2015، وأغرقت أفقر دول شبه الجزيرة العربية في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية خطورة في العالم. وقسّمت البلاد إلى مناطق خاضعة للحوثيين، وأخرى للحكومة التي تتخذ من مدينة عدن في جنوب البلاد مقرا.

بور-م ل-خلص-ود/الح