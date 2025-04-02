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الحوثيون: أربعة قتلى في غارات أميركية على الحديدة

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أعلن المتمردون الحوثييون في اليمن الأربعاء حصيلة جديدة بلغت أربعة قتلى وثلاثة جرحى جراء غارات جوية أميركية استهدفت محافظة الحُديدة.

وأفاد أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، بـ”ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الأميركي الذي استهدف مبنى مؤسسة المياه بمديرية المنصورية محافظة الحديدة مساء الثلاثاء 1 نيسان/ابريل 2025م إلى 4 شهداء و3 جرحى فى حصيلة غير نهائية”.

وأتى هذا البيان بعيد إعلان وسائل إعلام تابعة للحوثيين أنّ غارات أميركية استهدفت ليل الثلاثاء مواقع عدة تقع تحت سيطرة المتمردين المدعومين من إيران، ببينها خصوصا بنى تحتية للمياه في محافظة الحديدة.

كما استهدفت ثلاث غارات، وفق المصادر نفسها، محافظة حجة (شمال غرب)، وثلاث غارات أخرى معقل الحوثيين في محافظة صعدة بشمال البلاد.

من جهتها، لم تؤكد الولايات المتّحدة شنّها هذه الضربات.

ومنذ نحو أسبوعين، تشنّ الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، ضربات جوية كثيفة ضدّ الحوثيين.

وأعلنت واشنطن في 15 آذار/مارس عن عملية عسكرية ضد المتمردين اليمنيين لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، الممر البحري الحيوي للتجارة العالمية. وأفادت واشنطن بأنها قتلت عددا من كبار المسؤولين الحوثيين.

ومذاك يعلن الحوثيون بانتظام تعرض المناطق الخاضعة لسيطرتهم لهجمات أميركية.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، يشنّ الحوثيون، في خطوة وضعوها في إطار إسنادهم الحركة الفلسطينية، عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ الدولة العبرية وضدّ سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها.

وتوعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحوثيين المدعومين من إيران بالقضاء عليهم، محذّرا طهران من استمرار تقديم الدعم لهم.

بور/بم-الح/دص

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