الحوثيون: أطلقنا صاروخا باليستيا باتجاه تل أبيب وطائرة مسيرة صوب عسقلان

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دبي (رويترز) – قالت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن يوم الجمعة إنها أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه تل أبيب وطائرة مسيرة صوب عسقلان في إسرائيل وذلك تضامنا مع غزة ولبنان.

وقال العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان “حققت العمليتان أهدافهما بنجاح”.

وتابع قائلا “سننفذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي انتصارا لدماء إخواننا في فلسطين ولدماء إخواننا في لبنان… ولن نتوقف عن عمليات الإسناد العسكري خلال الأيام المقبلة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وكذلك على لبنان”.