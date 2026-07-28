الحوثيون: أطلقنا صواريخ باليستية على ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر

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28 يوليو تموز (رويترز) – قال الحوثيون في اليمن إنهم أطلقوا صواريخ باليستية على ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، في تصعيد لتنفيذ حصار بحري أعلنوه مؤخرا على السعودية.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الجماعة المتحالفة مع إيران إن السفينة انتهكت الحصار وتجاهلت نداءات التحذير وأُجبرت على تغيير مسارها.

وفي بيان منفصل، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء إن ربان ناقلة أبلغ عن سماع دوي انفجار في أثناء عبورها جنوب البحر الأحمر.

وقالت الهيئة إن الطاقم والسفينة بخير، وإنه لم ترد أنباء عن أضرار بيئية. ولم يتسن لرويترز التحقق بعد مما إذا كان التحذير مرتبطا بالواقعة التي أبلغ عنها الحوثيون.

وقال الحوثيون في 20 يوليو تموز إنهم سيفرضون حصارا بحريا على السعودية في البحر الأحمر ردا على ما وصفوه بحصار سعودي على اليمن، وهو اتهام نفته الرياض.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إنه نفذ ضربات على مواقع عسكرية للحوثيين في محافظة الحديدة اليمنية يوم الجمعة، وقال إن المواقع كانت تستخدم لتهديد الملاحة التجارية.

وأطلق الحوثيون لاحقا النار على منشآت نفطية سعودية في ميناءين على ساحل البحر الأحمر يوم السبت، فيما قصفت قوات مدعومة من السعودية الحوثيين، مع امتداد الحرب في الخليج التي عطلت الإمدادات العالمية إلى جبهة ثانية.

(تغطية صحفية إيناس العشري ومحمد الجبالي – إعداد سلمى نجم ومحمود سلامة للنشرة العربية )