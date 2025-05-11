الحوثيون: إسرائيل تهاجم الحديدة باليمن بعد تحذيرات بضرورة إخلاء موانئ

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الداخلية التابعة لجماعة الحوثي اليمنية يوم الأحد إن إسرائيل هاجمت مدينة الحديدة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه حذر المتواجدين بثلاثة موانئ تحت سيطرة الجماعة بضرورة إخلائها.

تأتي الهجمات بعد وقت قصير من تحذير إسرائيل للمتواجدين بموانئ رأس عيسى والحديدة والصليف بضرورة مغادرتها، قائلة إن الحوثيين المتحالفين مع إيران يستخدمون هذه الموانئ.

ولم يصدر أي تعليق فوري عن إسرائيل بشأن الهجوم.

وتأتي هذه الهجمات بعد أيام قليلة من اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه إسرائيل.

ويأتي الهجوم قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع.

ووافق ترامب، الذي أطلق حملة عسكرية مكثفة على الحوثيين في 15 مارس آذار، على اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحوثيين بوساطة سلطنة عمان.

وقالت الجماعة إن الاتفاق لا يشمل إسرائيل.