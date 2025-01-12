الحوثيون: ارتفاع قتلى انفجار محطات للغاز في البيضاء باليمن إلى 15 وإصابة العشرات

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(رويترز) – أعلنت حركة الحوثي في اليمن يوم الأحد أن عدد من قتلوا في انفجار محطات الغاز في محافظة البيضاء وسط البلاد ارتفع إلى 15 إضافة إلى إصابة العشرات.

ونقلت رويترز يوم السبت عن مصدر طبي ومسؤول محلي قولهما إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 50 في انفجار بمحطة للغاز وخران لتخزين الغاز في محافظة البيضاء باليمن.

وذكرت وزارة الصحة في حكومة الحركة غير المعترف بها دوليا يوم الأحد أن عدد قتلى ومصابي انفجار محطات الغاز بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء وصل إلى 82.

وأوضحت الوزارة في البيان أن 15 قتلوا وأصيب 67 بينهم 40 في حالة حرجة.

وأشارت إلى أن البحث مستمر عن مفقودين جراء الحادث المروع الناتج عن انفجار أربع محطات للغاز وسط سوق شعبي وقت اكتظاظه بالباعة والسيارات.