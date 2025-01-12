مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

الحوثيون: ارتفاع قتلى انفجار محطات للغاز في البيضاء باليمن إلى 15 وإصابة العشرات

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – أعلنت حركة الحوثي في اليمن يوم الأحد أن عدد من قتلوا في انفجار محطات الغاز في محافظة البيضاء وسط البلاد ارتفع إلى 15 إضافة إلى إصابة العشرات.

ونقلت رويترز يوم السبت عن مصدر طبي ومسؤول محلي قولهما إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 50 في انفجار بمحطة للغاز وخران لتخزين الغاز في محافظة البيضاء باليمن.

وذكرت وزارة الصحة في حكومة الحركة غير المعترف بها دوليا يوم الأحد أن عدد قتلى ومصابي انفجار محطات الغاز بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء وصل إلى 82.

وأوضحت الوزارة في البيان أن 15 قتلوا وأصيب 67 بينهم 40 في حالة حرجة.

وأشارت إلى أن البحث مستمر عن مفقودين جراء الحادث المروع الناتج عن انفجار أربع محطات للغاز وسط سوق شعبي وقت اكتظاظه بالباعة والسيارات.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيرالدين وونغ ساك هُوي

هل سمعت شيئًا عن الدبلوماسية السويسرية وترغب في أن نتحقق من صحته؟

ليس كل ما يُتداول عن العلاقات الخارجية لسويسرا دقيقًا أو مفهومًا بشكل صحيح. هل صادفت.ي ادعاءات أو مفاهيم خاطئة مشابهة حول دور سويسرا في العالم؟

شارك في الحوار
1 إعجاب
1 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
53 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية