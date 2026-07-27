الحوثيون: استهداف بنية تحتية لنقل النفط الخام السعودي بطائرات مسيرة

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27 يوليو تموز (رويترز) – قال جماعة الحوثي اليمنية اليوم الاثنين إنها استهدفت عددا من المواقع المهمة الخاصة بإمدادات النفط الخام ونقله، والتي تربط شرق السعودية بمدينة ينبع على البحر الأحمر.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الجماعة المتحالفة مع إيران إن الخطوة جاءت ردا على ما وصفه باختراق الطائرات المسيرة السعودية الأجواء اليمنية.

وأضاف “‏تم بحمد الله استهداف عدد من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة وذلك ردا على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية”.

(تغطية صحفية إيمان أبو حصيرة – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)