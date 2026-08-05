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الحوثيون: استهداف ناقلتي نفط سعوديتين بالبحر الأحمر وخليج عدن

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دبي 5 أغسطس آب (رويترز) – قالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران اليوم الأربعاء إنها شنت هجومين صاروخيين أحدهما على ناقلة نفط سعودية قبالة ساحل مدينة ينبع السعودية المطلة على البحر الأحمر والآخر على ناقلة نفط سعودية أيضا في خليج عدن.

ولم تؤكد السعودية أي من الواقعتين.

ولم يشر يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الجماعة إلى التوقيت الذي وقع فيه الهجومان.

وأعلن الحوثيون الشهر الماضي فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية في البحر الأحمر ردا على ما وصفوه بأنه حصار سعودي على اليمن، وهو اتهام تنفيه الرياض.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله وتالا رمضان ومنة علاء الدين وياسمين غنية – إعداد نهى زكريا ومحمود سلامة ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير مروة غريب ومحمود رضا مراد )

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