الحوثيون: استهدفنا السفينة كونتشيب أونو ومدمرتين أمريكيتين

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القاهرة (رويترز) – قالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران يوم الأربعاء إنها استهدفت السفينة كونتشيب أونو بعدد من الصواريخ الباليستية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى مدمرتين أمريكيتين في خليج عدن.

وذكر يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن القوات الجوية في الجماعة استهدفت المدمرة الأمريكية (كول) بعدد من الطائرات المسيرة والمدمرة الأمريكية (لابون) بعدد من الصواريخ الباليستية.

وأضاف سريع أن سفينة الحاويات (كونتشيب أونو) التي ترفع علم ليبيريا استُهدفت بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة في البحر الأحمر.

ويشن الحوثيون المتحالفون مع إيران هجمات متكررة بالطائرات المسيرة والصواريخ على السفن في ممرات الشحن الحيوية، البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، منذ نوفمبر تشرين الثاني دعما للفلسطينيين في حرب غزة.

وأجبر هذا شركات الشحن على تحويل مسار السفن إلى رحلات أطول وأعلى تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية وأجج أيضا مخاوف إزاء احتمال اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وزعزعة استقرار الشرق الأوسط.

لكن وتيرة الهجمات تناقصت فيما يبدو بعدما قصفت إسرائيل أهدافا عسكرية بالقرب من ميناء الحديدة اليمني في 20 يوليو تموز، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين بعد يوم من إطلاق الحوثيين طائرة مسيرة استهدفت تل أبيب.

وأعلنت جماعة الحوثي في الرابع من أغسطس آب مسؤوليتها عن أول هجوم لها على ممرات الشحن منذ وقوع الهجوم الإسرائيلي باستهدافها سفينة الحاويات (إم.في جروتون) التي ترفع علم ليبيريا في خليج عدن.