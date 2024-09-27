الحوثيون: استهدفنا تل أبيب وعسقلان في إسرائيل

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(رويترز) – قال الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن يوم الجمعة إنهم استهدفوا إسرائيل بإطلاق صاروخ باليستي صوب تل أبيب وطائرة مسيرة صوب عسقلان تضامنا مع غزة ولبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن بعد سماع دوي صفارات الإنذار وانفجارات في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة.

وقال العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان “حققت العمليتان أهدافهما بنجاح”.

وتابع قائلا “سننفذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي انتصارا لدماء إخواننا في فلسطين ولدماء إخواننا في لبنان… ولن نتوقف عن عمليات الإسناد العسكري خلال الأيام المقبلة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وكذلك على لبنان”.

وقتلت الضربات الإسرائيلية على لبنان أكثر من 600 منذ يوم الاثنين في ظل تفاقم العنف بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران إلى أسوأ مستوياته منذ أكثر من 18 عاما.

ويطلق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل منذ ما يقرب من عام “إسنادا” للفلسطينيين وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تقاتل إسرائيل في قطاع غزة.