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الحوثيون: استهدفنا خط نقل النفط السعودي إلى ينبع

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27 يوليو تموز (رويترز) – قال الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن اليوم الاثنين استهدفوا عددا من المواقع الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام التي تربط شرق السعودية بميناء ينبع على البحر الأحمر، وهو مركز رئيسي لتصدير النفط.

ولم ترد أرامكو السعودية بعد على طلب للتعليق.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الجماعة المتحالفة مع إيران إن الخطوة جاءت ردا على ما وصفه باختراق الطائرات المسيرة السعودية الأجواء اليمنية.

وأضاف “‏تم بحمد الله استهداف عدد من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة وذلك ردا على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية”.

وأعادت السعودية توجيه إمداداتها من النفط الخام إلى ينبع عبر خط أنابيب (شرق-غرب) لتفادي الهجمات الإيرانية على حركة الشحن في مضيق هرمز، والتي بدأت بعد الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في فبراير شباط.

وهدد الحوثيون المتحالفون مع إيران الأسبوع الماضي بتوسيع نطاق الاضطرابات التي تشهدها إمدادات النفط العالمية إلى ممر مائي رئيسي ثان، بإعلان حصار على صناعة النفط السعودية في البحر الأحمر، مما دفع أسعار الخام إلى مزيد من الارتفاع.

وردت السعودية بشن غارات جوية على ما قالت إنها منشآت عسكرية تابعة للحوثيين في ميناء الحديدة اليمني، مؤكدة أنها ستعمل على حماية حركة الملاحة.

(تغطية صحفية إيمان أبو حصيرة وتيمور أزهري – إعداد دعاء محمد وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية