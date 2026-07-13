الحوثيون: استهدفنا مطار أبها ونحذر من التحليق بأجواء السعودية

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13 يوليو تموز (رويترز) – قالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران اليوم الاثنين إنها نفذت عملية عسكرية على مطار أبها الدولي في السعودية باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، ردا على ما وصفتها بالغارات الجوية السعودية على مطار صنعاء الدولي.

وحذر يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان أذاعه التلفزيون جميع شركات الطيران من التحليق فوق الأجواء السعودية.

وقال “تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصارِ الجائرِ على بلدنا، وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبورِ في أجواء المملكة السعودية، وعليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصارِ عن مطارِ صنعاء الدولي”.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ومحمد الجبالي – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير )