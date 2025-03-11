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الحوثيون: سنستأنف الهجمات على السفن الإسرائيلية بعد انتهاء مهلة لإدخال المساعدات لغزة

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القاهرة (رويترز) – قال الحوثيون في اليمن يوم الثلاثاء إنهم سيهاجمون أي سفينة إسرائيلية تنتهك حظرا تفرضه الجماعة على مرور السفن الإسرائيلية عبر البحر الأحمر أو بحر العرب أو مضيق باب المندب أو خليج عدن اعتبارا من الآن.

وقال زعيم الحوثيين يوم الجمعة إن الجماعة ستستأنف عملياتها البحرية ضد إسرائيل إذا لم ترفع إسرائيل الحصار الذي تفرضه على المساعدات إلى غزة خلال أربعة أيام.

وقالت الجماعة في بيان يوم‭ ‬الثلاثاء “أي سفينة إسرائيلية تحاول كسر هذا الحظر سوف تتعرض للاستهداف في منطقة العمليات المعلن عنها”.

وأضافت “يستمر هذا الحظر حتى إعادة فتح المعابر إلى قطاع غزة ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء”.

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