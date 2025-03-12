الحوثيون: سنستأنف مهاجمة سفن إسرائيل بعد انتهاء مهلة إدخال المساعدات لغزة

reuters_tickers

3دقائق

القاهرة/دبي (رويترز) – قال الحوثيون في اليمن يوم الثلاثاء إنهم سيستأنفون مهاجمة السفن الإسرائيلية التي تعبر البحر الأحمر أو بحر العرب أو مضيق باب المندب أو خليج عدن، لتنتهي بذلك فترة من الهدوء النسبي بدأت في يناير كانون الثاني مع وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشن الحوثيون أكثر من 100 هجوم على السفن ابتداء من نوفمبر تشرين الثاني 2023، قائلين إن ذلك يأتي تضامنا مع الفلسطينيين خلال حرب إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وخلال تلك الفترة، أغرقت الجماعة سفينتين واحتجزت أخرى وقتلت أربعة بحارة على الأقل في هجمات أدت إلى إرباك الشحن العالمي، إذ أجبرت الشركات على تحويل رحلاتها إلى مسار أطول وأكثر تكلفة حول جنوب أفريقيا.

وقال زعيم الحوثيين يوم الجمعة إن الجماعة ستستأنف عملياتها البحرية ضد إسرائيل إذا لم تتراجع إسرائيل عن منع إدخال المساعدات إلى غزة خلال أربعة أيام.

وفي الثاني من مارس آذار، منعت إسرائيل دخول شاحنات المساعدات إلى غزة مع تصاعد أزمة تتعلق بوقف إطلاق النار، ودعت حماس الوسطاء المصريين والقطريين إلى التدخل.

وأعلنت جماعة الحوثي في بيان يوم الأربعاء عبر البريد الإلكتروني “استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وكذلك باب المندب وخليج عدن.. يبدأ سريان هذا الحظر من ساعة إعلان هذا البيان”.

وأضافت “أي سفينة إسرائيلية تحاول كسر هذا الحظر سوف تتعرض للاستهداف في منطقة العمليات المعلن عنها.. يستمر هذا الحظر حتى إعادة فتح المعابر إلى قطاع غزة ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء”.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق من الشهر تطبيق قرار تصنيف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية أجنبية” بعد دعوة الرئيس دونالد ترامب إلى اتخاذ هذه الخطوة.

وأعاد ترامب في يناير كانون الثاني تصنيف الجماعة منظمة إرهابية أجنبية بهدف فرض عقوبات اقتصادية أشد عليها ردا على هجماتها على الشحن التجاري في البحر الأحمر والسفن الحربية الأمريكية التي تدافع عن المنطقة البحرية المهمة.