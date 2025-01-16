الحوثيون: سنواصل الهجمات إذا واصلت إسرائيل ضرباتها على غزة

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القاهرة (رويترز) – قال زعيم جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران عبد الملك الحوثي يوم الخميس إن الجماعة ستراقب التطورات في الأيام المتبقية قبل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا في غزة وستواصل هجماتها إذا استمرت الضربات الإسرائيلية.

وقال في كلمة أذاعها التلفزيون “نحن سنبقى في رصد التطورات في فلسطين خلال الأيام الثلاثة السابقة لدخول اتفاق غزة، إذا استمرت المجازر الاسرائيلية سنستمر في عملياتنا”.

وأضاف “أي مرحلة يتراجع فيها العدوان عن الاتفاق، سنكون جاهزين للإسناد العسكري لإخوتنا الفلسطينيين”.

ويستهدف الحوثيون كل أسبوع تقريبا منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023 سفنا بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة في المياه القريبة من شواطئ اليمن في إطار ما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين.

وعطلت تلك الهجمات حركة التجارة الدولية وأجبرت بعض السفن على اتخاذ مسار أطول حول جنوب القارة الأفريقية بدلا من عبور قناة السويس، وهو ما أدى إلى رفع أسعار التأمين وتكاليف توصيل الشحنات والوقت المستغرق وأجج مخاوف حدوث موجة جديدة من التضخم العالمي.

وأغرق الحوثيون الذين يسيطرون على مناطق كبيرة من اليمن، منها العاصمة صنعاء، سفينتين واستولوا على أخرى وقتلوا ما لا يقل عن أربعة بحارة.