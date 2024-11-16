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الحوثيون: شن عملية عسكرية على “هدف حيوي” في إيلات بإسرائيل

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(رويترز) – قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع يوم السبت إن قوات الحوثي هاجمت “هدفا حيويا” في ميناء إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر “بعدد من الطائرات المسيرة”.

وشنت الجماعة المسلحة عشرات الهجمات على الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضاف سريع أن هذه العمليات “لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان”.

وقد أدت هجمات الحوثيين إلى قلب التجارة العالمية رأسا على عقب بإجبار الشركات المالكة للسفن على تغيير مسارها بعيدا عن مضيق باب المندب الحيوي المؤدي إلى قناة السويس، كما أدت إلى ضربات انتقامية من الولايات المتحدة وبريطانيا منذ فبراير شباط.

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