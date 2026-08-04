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الحوثيون: قصفنا هدفا سعوديا في مطار نجران

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

4 أغسطس آب (رويترز) – قالت جماعة الحوثي اليمنية عبر تطبيق تيليجرام اليوم الثلاثاء إنها قصفت هدفا في مطار نجران السعودي.

ولم يصدر أي تأكيد من السعودية.

وذكر الحوثيون على تطبيق تيليجرام أن الضربة جاءت ردا على ما وصفوها بتوغلات طائرات مسيرة سعودية في المجال الجوي فوق محافظتي صعدة وحجة في شمال غرب اليمن.

ويفرض الحوثيون حصارا بحريا على السعودية في البحر الأحمر منذ الشهر الماضي ردا على ما وصفوه بحصار سعودي على اليمن، وهو اتهام نفته الرياض.

(تغطية صحفية ياسمين غنية – إعداد نهى زكريا وعلي خفاجي للنشرة العربية)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية