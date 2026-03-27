الحوثيون: مستعدون للتدخل في الحرب الأمريكية الإسرائيل على إيران بشروط

27 مارس آذار (رويترز) – قالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران اليوم الجمعة إنها مستعدة للتدخل عسكريا إذا وقعت ظروف محددة ، بما في ذلك انضمام حلفاء جدد إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في حربهما على إيران، أو استخدام البحر الأحمر لشن هجمات على الجمهورية الإسلامية.

وأدلى المتحدث العسكري يحيى سريع بهذه التصريحات في خطاب بثه التلفزيون مع اقتراب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران من إنهاء أسبوعها الرابع.

وذكر سريع في البيان “نؤكد أن عملياتنا العسكرية تستهدف العدو الإسرائيلي والأمريكي، لإفشال المخطط الصهيوني، ولا تستهدف أي شعب مسلم”.

(تغطية صحفية أحمد طلبة وإيناس العشري – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)