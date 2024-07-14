الحوثيون: نفذنا عمليتين عسكريتين في خليج عدن وإيلات الإسرائيلية

reuters_tickers

2دقائق

القاهرة (رويترز) – قالت جماعة الحوثي اليمنية يوم الأحد إنها نفذت عمليتين عسكريتين في خليج عدن وفي إيلات بجنوب إسرائيل.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن الجماعة استهدفت السفينة الإسرائيلية (يونيفيك) في خليج عدن بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

كما أشار إلى مهاجمة أهداف عسكرية في إيلات بطائرات مسيرة.

وأضاف سريع أن أحدث عمليتين عسكريتين جاءتا ردا على الغارة الجوية التي شنتها إسرائيل على خان يونس في قطاع غزة يوم السبت، وهو الهجوم الذي قالت وزارة الصحة في القطاع إنه أودى بحياة ما لا يقل عن 90 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين.

وفي هجوم منفصل، قالت القيادة المركزية الأمريكية يوم الأحد إنها “دمرت طائرتين مسيرتين للحوثيين المدعومين من إيران فوق البحر الأحمر وقاربا مسيرا في البحر الأحمر”، فضلا عن ” طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي في منطقة تسيطر عليها الجماعة في اليمن”.

وتشن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران منذ نوفمبر تشرين الثاني هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على طرق الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن. وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة.

وشن الحوثيون عشرات الهجمات، أغرقوا خلالها سفينتين واستولوا على أخرى وقتلوا ثلاثة بحارة على الأقل.