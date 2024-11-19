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الحوثيون: هاجمنا سفينة في البحر الأحمر

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دبي (رويترز) – قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يوم الثلاثاء إن الجماعة شنت هجوما صاروخيا على سفينة في البحر الأحمر، إلا أنه لم يحدد التاريخ أو التوقيت.

وأضاف أن الحوثيين المتحالفين مع إيران استهدفوا “السفينة (أناضولو إس) في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة”.

وكانت إحدى السفن المارة من البحر الأحمر قبالة اليمن أبلغت عن سقوط صواريخ في البحر بالقرب منها يومي الأحد والاثنين.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية