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الحوثيون في اليمن: استهدفنا 3 سفن إمداد ومدمرتين أمريكيتين في خليج عدن

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القاهرة (رويترز) – أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يوم الثلاثاء أن الجماعة المتحالفة مع إيران استهدفت ثلاث سفن إمداد أمريكية ومدمرتين أمريكيتين مرافقتين لها في خليج عدن.

وقال المتحدث في بيان “نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها ثلاث سفن إمداد أمريكية بعد خروجها من ميناء جيبوتي وسبق ومارست عدوانها على اليمن… وكذلك استهدفت مدمرتين أمريكيتين في خليج عدن كانتْ ترافقُ سُفُنَ الإمداد”.

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