الحوثيون في اليمن يتبنّون هجوما بمسيّرات على تل أبيب

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أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن الخميس أنهم نفّذوا هجوما بطائرة مسيّرة على تل أبيب، إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تؤكد ذلك رسميا.

وقال الحوثيون في بيان “نفّذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في منطقة يافا (تل أبيب) في فلسطين المحتلة وذلك بعدد من الطائرات المسيرة نوع يافا”.

وأضاف “حققت العملية أهدافها بنجاح وذلك بوصول المسيرات إلى أهدافها دون أن يتمكن العدو من التصدي لها أو إسقاطها”.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض “هدفا جويا مشبوها” قبالة وسط إسرائيل خلال الليل من دون تقديم تفاصيل.

والأربعاء، أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا مواقع عسكرية في “عمق” إسرائيل بثلاثة صواريخ كروز من طراز “قدس 5″، غداة إطلاق إيران حوالى 200 صاروخ بالستي على الدولة العبرية.

ويواصل الحوثيون منذ تشرين الثاني/نوفمبر شنّ هجمات بالصواريخ والمسيّرات بدأت أولا على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 57 آخرون بجروح بعدما شنّ الجيش الإسرائيلي الأحد غارات جوية على ميناءين ومحطتي كهرباء في محافظة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون في غرب اليمن، وفق ما أفاد المتحدث باسم المتمردين.

ته/الح/غ ر