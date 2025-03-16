الحوثيون في اليمن يعلنون “جاهزيتهم” للتصعيد بعد هجمات أمريكية

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من فيل ستيوارت ومحمد الغباري

واشنطن/عدن (رويترز) – أعلنت حركة الحوثي اليمنية يوم الأحد استعدادها “لمواجهة التصعيد بالتصعيد” بعد غارات أمريكية استهدفت الجماعة المتحالفة مع إيران ردا على تهديدها باستئناف هجماتها على حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وأثارت الغارات الأمريكية على اليمن ردود فعل دبلوماسية غاضبة من موسكو وطهران.

أودت الغارات بحياة 31 شخصا على الأقل وجاءت في بداية حملة قال مسؤول أمريكي لرويترز إنها قد تستمر لأسابيع، وهي أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير كانون الثاني.

ووصف المكتب السياسي للحوثيين الهجمات بأنها “جريمة حرب مكتملة الأركان”.

وقال في بيان “قواتنا المسلحة اليمنية على أتم الجاهزية لمواجهة التصعيد بالتصعيد”.

ووجه ترامب أيضا تحذيرا لإيران، داعم الحوثيين الرئيسي، بأنه يتعين عليها وقف دعمها للحركة فورا. وقال إنه إذا هددت إيران الولايات المتحدة، “فسوف تحملكم أمريكا المسؤولية كاملة، ولن نتهاون في هذا الأمر”.

وردا على ذلك، قال القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن الحوثيين يتخذون قراراتهم الاستراتيجية والعملياتية بأنفسهم وإن طهران سترد بحزم على أي تحرك ضدها.

وقال سلامي لوسائل الإعلام الرسمية “نحذر أعداءنا من أن إيران ستتصدى لأي تهديد بحزم وسيكون ردها مدمرا إذا نفذوا تهديداتهم”.

وقالت وزارة الخارجية الروسية يوم الأحد إن الوزير سيرجي لافروف اتصل بنظيره الأمريكي ماركو روبيو لحثه على “الوقف الفوري لاستخدام القوة وتذكيره بأهمية انخراط جميع الأطراف في حوار سياسي”.

جاءت دعوة لافروف لوقف الضربات في الوقت الذي يطالب فيه ترامب موسكو بالتوقيع على مقترح أمريكي لوقف القتال بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوما، وهو المقترح الذي قبلته أوكرانيا الأسبوع الماضي لكن روسيا قالت إنه بحاجة إلى إعادة صياغة.

ويسعى ترامب أيضا إلى إقناع طهران بالجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة برنامجها النووي مع تكثيف الضغوط عليها بالعقوبات.

* كأنه زلزال

قال أنيس الأصبحي المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين في حصيلة محدثة يوم الأحد إن معظم القتلى البالغ عددهم 31 والذين تأكد مقتلهم في الضربات الأمريكية كانوا من النساء والأطفال.

وأضاف أن هناك أكثر من 100 جريح.

وقال سكان في صنعاء إن الغارات استهدفت حيا يُعرف بأنه يضم عددا من أعضاء قيادة الحوثيين.

وذكر ساكن عرّف عن نفسه باسم عبد الله يحيى لرويترز “كانت الانفجارات عنيفة وهزت الحي مثل زلزال. لقد روّعت نساءنا وأطفالنا”.

وفي صنعاء، استُخدمت رافعة وجرافة لإزالة الأنقاض في أحد المواقع، واستخدم الناس أياديهم للبحث بين الأنقاض. وفي أحد المستشفيات، عالج مسعفون المصابين، بمن فيهم أطفال، وأظهرته لقطات لرويترز جثث العديد من الضحايا موضوعة في فناء وقد لُفت بأغطية بلاستيكية.

وقال شاهدان يوم الأحد إن الغارات استهدفت أيضا مواقع عسكرية للحوثيين في مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وأفادت قناة المسيرة في ساعة مبكرة من صباح الأحد بأن غارة أخرى على محطة كهرباء في بلدة ضحيان بصعدة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي. وضحيان هي المكان الذي غالبا ما يلتقي فيه عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين بالزوار.

* هجمات البحر الأحمر

أعلنت جماعة الحوثي، وهي حركة مسلحة تسيطر على معظم أنحاء اليمن منذ عشر سنوات، الأسبوع الماضي أنها ستستأنف هجماتها على السفن الإسرائيلية التي تسلك ممرات الشحن في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن إذا لم ترفع إسرائيل الحظر المفروض على وصول المساعدات إلى غزة.

وشن الحوثيون عشرات الهجمات التي استهدفت سفن الشحن منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023 تضامنا مع الفلسطينيين بسبب حرب إسرائيل في غزة.

عطلت هذه الهجمات التجارة العالمية ودفعت الجيش الأمريكي إلى شن حملة مكلفة لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة التي استنفدت الكثير من مخزونات الدفاعات الجوية الأمريكية.

ولم تشن حركة الحوثي هجمات جديدة على سفن الشحن في البحر الأحمر منذ أن أوقفت هجماتها عندما اتفقت إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار في غزة في يناير كانون الثاني.

لكن في 12 مارس آذار، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن تهديد الحركة بمهاجمة السفن الإسرائيلية سيظل ساريا حتى تستأنف إسرائيل إدخال المساعدات والمواد الغذائية إلى غزة.

سعت الإدارة الأمريكية السابقة، برئاسة جو بايدن آنذاك، إلى إضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن قبالة سواحلها، لكنها حدّت من الإجراءات الأمريكية.

ويقول مسؤولون أمريكيون، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن ترامب أجاز اتباع نهج أكثر قوة.

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال في وقت متأخر يوم السبت “إلى جميع الإرهابيين الحوثيين، لقد انتهى وقتكم، ويجب أن تتوقف هجماتكم، ابتداء من اليوم. وإن لم تفعلوا، فستشهدون جحيما لم تروه من قبل!”.

* ضربات في أنحاء اليمن

وصفت القيادة المركزية، التي تشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، ضربات أمس السبت بأنها بداية عملية واسعة النطاق في أنحاء اليمن.

وقال مسؤولون إن بعض الضربات انطلقت من حاملة الطائرات هاري إس. ترومان، المتمركزة في البحر الأحمر.

وكتب وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث على موقع إكس “لن نتسامح مع هجمات الحوثيين على السفن والطائرات الأمريكية (وعلى قواتنا!)؛ وعلى إيران الراعية لهم أن تحذر”.

وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية الضربات على اليمن ووصفتها بأنها “انتهاك صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي”.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الإدارة الأمريكية “ليس لها الحق في إملاء سياسة إيران الخارجية”.

وأعلنت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران تضامنها مع الحوثيين اليوم الأحد وقالت في بيان “يعد هذا العدوان الهمجي جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية”.