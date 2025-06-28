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الحوثيون في اليمن يعلنون إطلاق صاروخ على إسرائيل

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قال الحوثيون في اليمن، المدعومون من إيران، السبت إنهم أطلقوا صاروخا على إسرائيل، في إعلان هو الأول منذ التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وإيران، وبعد ساعات قليلة من إعلان الجيش الإسرائيلي عن إطلاق مقذوف من اليمن.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان “نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية… عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا حساسا للعدو الإسرائيلي في منطقة بئر السبع المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار، وقد حققت العملية هدفها بنجاح”.

وأوضح سريع أن العملية جاءت “ردا على جرائم العدو الصهيوني المجرم بحق المدنيين في قطاع غزة”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح السبت أن صفارات الإنذار دوّت في عدة مناطق في إسرائيل عقب إطلاق مقذوف من اليمن.

وأفاد الجيش في بيان أنه “رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية … وتم على الأرجح اعتراضه”.

وأضاف بيان الحوثيين أنه في الأسبوع الماضي “نفذت القوات المسلحة اليمنية عدة عمليات عسكرية، استهدفت مواقع حساسة ومنشآت عسكرية، تابعة للعدو الصهيوني في كل من بئر السبع ويافا وحيفا بفلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وقد تكللت جميعها بالنجاح”.

في 15 حزيران/يونيو، أعلن الحوثيون إطلاق عدة صواريخ على إسرائيل، فيما كانت الدولة العبرية تنفذ ضربات على إيران التي ترد بدفعات صواريخ.

وأشاروا وقتها إلى أن العملية “تناسقت مع العمليات التي ينفذها الجيش الإيراني والحرس الثوري” ضد إسرائيل.

بدأت الحرب في 13 حزيران/يونيو بضربات إسرائيلية على إيران واستمرت 12 يوما قبل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين حيز التنفيذ بعد القصف الأميركي للمنشآت النووية الإيرانية.

وقبل أسبوع، هدد المتمردون اليمنيون باستهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر، في حال تدخلت واشنطن الى جانب حليفتها إسرائيل في الحرب ضد إيران، لكنهم لم يعلنوا عن أي هجوم.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، نفذ الحوثيون في اليمن عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ إسرائيل وضدّ سفن في البحر الأحمر يؤكدون ارتباطها بها، في خطوة أدرجوها في إطار إسنادهم للفلسطينيين.

بور-م ل/ص ك

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