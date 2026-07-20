الحوثيون في اليمن يعلنون حصارا بحريا على السعودية

reuters_tickers

المشاركة

3دقائق

القاهرة 20 يوليو تموز (رويترز) – أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران اليوم الاثنين فرض حصار بحري على السعودية، مما دفع التحالف الذي تقوده المملكة إلى التحذير من أنه سيرد “بحزم وقوة”، في خطوة تهدد بتعطيل إمدادات الطاقة العالمية خارج منطقة الخليج.

وأصدرت القوات المسلحة التابعة للحوثيين بيانا قالت فيه إنها تعلن “حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة ‘الحصار بالحصار’ وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان”، وذلك راد على ما وصفوه بحصار المملكة “”الظالم والغاشم على شعبنا العزيز”.

وسيؤدي الإغلاق الكامل لمضيق باب المندب، بوابة البحر الأحمر الجنوبية، إلى وقف صادرات النفط السعودية إلى آسيا، وقد يخفض إمدادات النفط العالمية سبعة بالمئة.

وتعهد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بالرد بحزم على التهديد الذي تتعرض له سفنه التجارية.

وقال التحالف في بيان “هذه التهديدات تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتندرج ضمن أعمال القرصنة البحرية”.

وأضاف “قيادة القوات المشتركة للتحالف شرعت في تنفيذ إجراءات حماية سفن التحالف عبر مضيق باب المندب”.

وتسببت الحرب مع إيران بالفعل في خفض كبير في تدفقات النفط العالمية، إذ انخفض المعروض العالمي عشرة بالمئة.

وقال محمد الباشا، المحلل اليمني ومؤسس شركة (باشا ريبورت) للاستشارات في إدارة المخاطر ومقرها واشنطن “السؤال الآن هو ما إذا كانوا سيبدأون باستهداف السفن المتجهة إلى الموانئ السعودية. في هذه المرحلة، لا توجد إجابة واضحة”.

وأضاف “حتى لو لم تتعرض أي سفن للهجوم، فإن هذا الإعلان وحده كفيل بتعطيل حركة الملاحة وإثارة حالة من عدم اليقين تتعلق بالموانئ السعودية. ويبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان الحوثيون سينتقلون من التهديدات إلى العمل المباشر”.

وكانت الجماعة أطلقت صواريخ على السعودية الأسبوع الماضي بعد اتهامها المملكة بقصف مطار تحت سيطرتها، منهية بذلك هدنة دامت أربع سنوات في الصراع بين الرياض والجماعة المتحالفة مع إيران.

(تغطية صحفية أحمد طلبة ومنة علاء الدين – إعداد علي خفاجي للنشرة العربية )