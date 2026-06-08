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الحوثيون في اليمن يعلنون حظر الملاحة الإسرائيلية بالبحر الأحمر

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دبي 8 يونيو حزيران (رويترز) – قالت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران اليوم الاثنين حظر الملاحةِ البحريةِ على السفن الإسرئيلية في البحر الأحمر.

وذكرت الحركة في بيان “نعلن حظر الملاحةِ البحريةِ بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحرِ الأحمرِ، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان”.

وأعلنت الجماعة أيضا في البيان ذاته مهاجمة إسرائيل، قائلة “قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة”.

(تغطية صحفية نيرة عبدالله – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)

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