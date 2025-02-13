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الحوثيون في اليمن يهددون باستئناف هجماتهم في حال تهجير سكان غزة

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هدّد الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن الخميس باستئناف هجماتهم إذا نفذت الولايات المتحدة وإسرائيل خططهما لتهجير الفلسطينيين من غزة.

وقال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في خطاب متلفز “سنتدخل بالقصف الصاروخي والمسيّرات والعمليات البحرية وغيرها إذا اتجه الأميركي والإسرائيلي لتنفيذ خطة التهجير بالقوة”.

قوبلت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل سكان غزة بإدانة واسعة النطاق في العالم العربي.

وشنّ الحوثيون عشرات الهجمات على أهداف إسرائيلية وسفن شحن في البحر الأحمر خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال الحوثي عبر قناة المسيرة التابعة للجماعة “أدعو القوات المسلحة أن تكون على أهبة الاستعداد للتدخل العسكري في حال أقدم المجرم ترامب على تنفيذ تهديده”.

وأضاف “سنكون في رصد مستمر مع التنسيق المستمر مع إخوتنا المجاهدين في فلسطين ومحور المقاومة، وموقفنا بهذا السقف والوضوح والجدية”.

بور/ح س/ب ق

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