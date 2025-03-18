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الحوثيون يتعهدون بتوسيع أهدافهم في إسرائيل حتى تنتهي حرب غزة

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القدس (رويترز) – قالت جماعة الحوثي في اليمن يوم الثلاثاء إنها ستوسع نطاق أهدافها في إسرائيل في الساعات والأيام المقبلة ما لم يتوقف “العدوان” على غزة.

وأكد المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع استهدافهم لقاعدة جوية في إسرائيل بصاروخ باليستي.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق من يوم الثلاثاء أنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن ودخل الأراضي الإسرائيلية. ودوت صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل إسرائيل.

ودأبت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على إطلاق طائرات مُسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل فيما وصفته بأنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة.

جاء إطلاق الصاروخ بعد استئناف إسرائيل غاراتها الجوية على أهداف في غزة قالت السلطات الصحية الفلسطينية إنها أودت بحياة أكثر من 400 شخص. وأنهى استئناف الغارات الإسرائيلية هدوءا نسبيا امتد لأسابيع بعد تعثر محادثات استهدفت التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقال سريع في خطاب بثه التلفزيون “اليمنَ قيادة وشعبا وجيشا لن يقف مكتوف الأيدي وهو يرى كل هذه المجازر بحق إخواننا في غزة”.

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