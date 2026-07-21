الحوثيون يحذرون شركات الشحن من التحميل أو التفريغ بموانئ السعودية

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لندن 21 يوليو تموز (رويترز) – قالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، في رسالة بريد إلكتروني وجهتها إلى شركات شحن، إنه يُحظر على هذه الشركات عدم تحميل أو تفريغ البضائع في الموانئ السعودية، وإن مثل هذا النشاط ربما يؤدي إلى استهدافها “في أي مكان”.

وأعلن الحوثيون أمس الاثنين فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية، مما قد يفتح جبهة جديدة ضد الولايات المتحدة في حربها مع إيران، ويزيد من التهديد الذي يواجه إمدادات الطاقة العالمية والتجارة خارج الخليج.

وجاء في الرسالة الإلكترونية، المؤرخة 20 يوليو تموز وأرسلها مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين ومقره صنعاء، “يُحظر على السفن تحميل أو تفريغ البضائع في أو من أي ميناء سعودي”.

وأضافت الرسالة، التي أُرسلت إلى عدة شركات في هذا القطاع واطلعت عليها رويترز “نوصي بشدة أن تمارس شركتكم اليقظة الواجبة وأقصى درجات الحذر في جميع تعاملاتها”.

وذكرت الرسالة أن القيود الجديدة دخلت حيز التنفيذ في الساعة 1201 بتوقيت جرينتش يوم 20 يوليو تموز.

وجاء في الرسالة “أي نشاط من هذا القبيل سيعرض السفن المخالفة لعقوبات. علاوة على ذلك، قد تكون عرضة للاستهداف في أي مكان يقع في نطاق عمليات القوات المسلحة اليمنية”.

ومن شأن إغلاق مضيق باب المندب، المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، أن يقطع مسارا بديلا مهما للسعودية عن مضيق هرمز، ويؤجج المخاوف من حدوث نقص في الإمدادات.

ولم تتعاف حركة الملاحة في البحر الأحمر تماما منذ بدء الحوثيين شن هجمات قبالة السواحل اليمنية في نوفمبر تشرين الثاني 2023، فيما قالت الجماعة إنها حملة لدعم الفلسطينيين في حرب غزة.

ومركز تنسيق العمليات الإنسانية هو الوحدة الرئيسية التي استخدمها الحوثيون لإصدار تحذيرات لقطاع الشحن البحري خلال حملة الهجمات على السفن التجارية من 2023 إلى 2025، والتي لم تنته إلا مع سريان وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر تشرين الأول.

وقال مصدر في إحدى الشركات التي تلقت رسالة البريد الإلكتروني “نعتقد أن (الرسالة) تهدف للتذكير بوجودهم في المنطقة”.

(إعداد محمود رضا مراد ودعاء محمد للنشرة العربية )