الحوثيون يحذرون شركات الشحن من التحميل أو التفريغ في الموانئ السعودية

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لندن 21 يوليو تموز (رويترز) – قالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، في رسالة بريد إلكتروني وجهتها إلى شركات الشحن، إن على شركات الشحن عدم تحميل أو تفريغ البضائع في الموانئ السعودية، وإن مثل هذا النشاط ربما يؤدي إلى استهدافها “في أي مكان”.

وجاء في الرسالة الإلكترونية، المؤرخة 20 يوليو تموز وأرسلها مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين ومقره صنعاء، “يُحظر على السفن تحميل أو تفريغ البضائع في أو من أي ميناء سعودي”.

وأضافت الرسالة، التي أُرسلت إلى عدة شركات في هذا القطاع واطلعت عليها رويترز “نوصي بشدة أن تمارس شركتكم اليقظة الواجبة وأقصى درجات الحذر في جميع تعاملاتها”.

وجاء في الرسالة “أي نشاط من هذا القبيل سيعرض السفن المخالفة لعقوبات. علاوة على ذلك، قد تكون عرضة للاستهداف في أي مكان يقع في نطاق العمليات التابع للقوات المسلحة اليمنية”.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)