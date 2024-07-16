الحوثيون يستهدفون 3 سفن إحداها ناقلة نفط في البحرين الأحمر والمتوسط

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(رويترز) – أعلن الحوثيون في اليمن أنهم استهدفوا ثلاث سفن، بينها ناقلة نفط، في البحرين الأحمر والمتوسط ​​بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة وزوارق ملغومة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في كلمة بثها التلفزيون إن الحركة استهدفت السفينة “بنتلي 1” والناقلة “تشيوس ليون” في البحر الأحمر. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في وقت متأخر من الاثنين تلك الهجمات وقالت إنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات

وأضاف المتحدث باسم الحوثيين أن الحركة والمقاومة الإسلامية في العراق استهدفتا السفينة “أولفيا” في البحر المتوسط.

وأفاد المتحدث بأن العمليات العسكرية الأخيرة للحوثيين جاءت “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على مجزرة المواصي في خان يونس التي ارتكبها العدو الإسرائيلي”.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الهجوم أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 90 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين.

ولم يتسن بعد الاتصال بالشركة التي تدير “بنتلي 1” التي ترفع علم بنما، وتشيوس ليون التي ترفع علم ليبيريا، وأولفيا التي ترفع علم قبرص للتعليق.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من هجمات الحوثيين.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ذكرت يوم الاثنين أن سفينتين تعرضتا لهجمات في البحر الأحمر قبالة مدينة الحديدة اليمنية، وأن إحداهما أبلغت عن تعرضها لبعض الأضرار.

وأضافت الهيئة أن سفينة منهما تعرضت لهجوم بقارب مسير على بعد 97 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة، مما تسبب في بعض الأضرار وتصاعد دخان خفيف.

وذكرت الهيئة أن السفينة وطاقمها بخير، وأن السفينة تواصل الإبحار إلى ميناء التوقف التالي.

وقالت الهيئة وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري في بيانين منفصلين إن سفينة أخرى تجارية أبلغت عن انفجار ثلاثة صواريخ بالقرب منها على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة، وذلك بعد تعرضها لهجوم من ثلاثة زوارق صغيرة.

وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية أن السفينة أبلغت عن انفجار صاروخ في الساعة 0800 بتوقيت جرينتش ثم صاروخين آخرين بعد نحو 45 دقيقة.

وفي وقت لاحق، وفي هجوم آخر على السفينة فيما يبدو، أبلغ الربان في الساعة 1530 بتوقيت جرينتش عن “رؤية مقذوف مجهول ينفجر على مقربة من السفينة”، وأكد أيضا أن السفينة والطاقم بخير.

في غضون ذلك، ذكرت هيئة عمليات التجارية البحرية أن زورقا صغيرا مسيرا اصطدم بالسفينة مرتين وإن زورقين صغيرين مأهولين أطلقا النار عليها.

وذكرت أمبري أن السفينتين وطاقمهما بخير ويتجهان إلى ميناء التوقف التالي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران تشن منذ نوفمبر تشرين الثاني هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على ممرات الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وذكرت الهيئة البريطانية أن السفينة اتخذت “تدابير حماية ذاتية” قبل أن يتوقف الهجوم بعد نحو 15 دقيقة.

وأدت عشرات الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي منذ نوفمبر تشرين الثاني إلى غرق سفينتين والاستيلاء على ثالثة ومقتل ثلاثة بحارة على الأقل.

وتسببت الهجمات في تعطيل حركة التجارة العالمية، إذ اضطر مالكو السفن لتغيير مساراتها بعيدا عن قناة السويس. وردا على هذه الهجمات، نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات انتقامية على أهداف للجماعة منذ فبراير شباط.

وذكرت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية في تقرير أن 65 دولة على الأقل وشركات طاقة وشحن كبرى تأثرت بهجمات جماعة الحوثي.