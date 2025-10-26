الحوثيون يطلقون سراح عارضة أزياء بعد نحو 5 سنوات في السجن (محام ومصدر أمني)

أطلق المتمردون الحوثيون في اليمن سراح عارضة أزياء يمنية بعدما أمضت نحو خمس سنوات في السجن، على ما أفاد محاميها ومصدر أمني وكالة فرانس برس الأحد.

اعتقلت انتصار الحمادي (23 عاما) في 20 شباط/فبراير 2021 في صنعاء أثناء توجهها مع صديقة لجلسة تصوير، وحكم عليها بالسجن خمس سنوات في الدرجة الأولى والاستئناف.

ودينت الحمادي بتهم “الزنى” و”الدعارة” و”تعاطي المخدرات”، وهي “اتهامات كاذبة ومساس بحريات النساء” وفقا لمحاميها ومنظمات غير حكومية.

وصرّح محاميها خالد الكمال لفرانس برس الأحد “تم الإفراج مساء أمس (السبت) عن انتصار الحمادي وهي الآن في منزلها”.

وأوضح أنّ “انتصار كانت تعاني أمراضا عدة وحالتها تدهورت نتيجة الظلم الذي تعرضت له”، علما بأنها حاولت الانتحار في سجنها في 2021، بحسب منظمات حقوقية.

كانت الحمادي، المولودة لأم إثيوبية وأب يمني، تقوم بانتظام بجلسات تصوير لمصممي أزياء محليين وغالبا غير محجبة، وتشارك متابعيها الصور على إنستغرام وفيسبوك، حيث تحظى بآلاف المتابعين.

ونشرت عشرات الصور على الإنترنت مرتدية ملابس يمنية تقليدية أو سروال جينز أو سترة جلدية. وارتدت في بعض صورها الحجاب الإسلامي وفي أخرى ظهرت بدون غطاء للرأس.

ويفرض الحوثيون الذين يسيطرون على قسم كبير من أراضي اليمن بما فيها العاصمة صنعاء، قيودا صارمة على النساء.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير عن وضعها في أيار/مايو 2021 إنها تعرضت “لسوء معاملة” و”أُرغمت على الاعتراف بعدة جرائم” وعوقبت لمعارضتها القواعد الاجتماعية “الشديدة الذكورية”.

كان اليمن يعد من البلدان الأكثر تشددا مع النساء، لكن الوضع تفاقم أكثر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

