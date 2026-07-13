الحوثيون يطلقون صواريخ على السعودية منهين هدنة استمرت سنوات

reuters_tickers

المشاركة

6دقائق

الرياض 13 يوليو تموز (رويترز) – أطلقت جماعة الحوثي اليمنية صواريخ على السعودية بعد اتهامها المملكة بقصف مطار تحت سيطرتها اليوم الاثنين، مما أدى إلى انتهاء هدنة استمرت أربع سنوات في الصراع بين المملكة والجماعة المتحالفة مع إيران.

وقال المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن في بيان عبر منصة إكس “الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية”.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن الجماعة استهدفت المطار الدولي في أبها على حدود اليمن والتي يرتادها العديد من السعوديين هربا من حرارة الصيف.

وهذه هي الضربات الأولى التي يتبناها الحوثيون ضد السعودية منذ دخول الهدنة غير الرسمية حيز التنفيذ في مارس آذار 2022، عقب هجمات شنها الحوثيون على بنية تحتية للطاقة في المملكة.

وتنذر المواجهات التي وقعت اليوم بتجدد الصراع على الحدود الجنوبية للسعودية، بعد أن هدأت هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية التي استهدفت مناطقها الشرقية والرياض، في أعقاب اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب إيران جرى التوصل إليه في أبريل نيسان.

ونظرا لكبر مساحة السعودية مقارنة بدول الخليج الأخرى الأصغر، فقد كان وضعها أفضل خلال الحرب، إذ استمرت في تصدير النفط عبر خط أنابيب يمتد من الشرق إلى ساحلها الغربي على البحر الأحمر، متجاوزة مضيق هرمز.

لكن صراعا أشمل مع الحوثيين، الذين سبق لهم استهداف الملاحة في البحر الأحمر، ربما يغير هذا الوضع.

ولم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي بعد على طلب من رويترز للتعليق.

* طائرة إيرانية

اتهم الحوثيون الذين يسيطرون على شمال اليمن في وقت سابق اليوم السعودية بشن غارات جوية على مطار صنعاء الدولي، وتوعدوا بالرد. ووصف المتحدث العسكري باسم الحوثيين الهجمات بأنها “عدوان ظالم وسافر”.

وقال سريع “أقدم العدو السعودي المجرم على استهداف مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات الجوية منهيا بذلك مرحلة خفض التصعيد وعليه تحمل عواقب عدوانه”.

وأضاف “هذا العدوان لن يمر دون رد وعقاب”.

ولاحقا حذر سريع في بيان أذاعه التلفزيون جميع شركات الطيران من التحليق فوق الأجواء السعودية.

وقالت وزارة الدفاع التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إن قواتها المسلحة استهدفت مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط.

وقال متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إن الطائرة هبطت بسلام في مطار الحديدة الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي.

ولم يتضح ما إذا كانت قد بُذلت أي محاولة لمنع الطائرة من الهبوط في الحديدة التي تبعد نحو 150 كيلومترا جنوب غربي صنعاء وتقع على ساحل البحر الأحمر.

* اشتعال فتيل الحرب

قال أحد الوزراء إن الحوثيين يحتجزون طائرة أخرى تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار صنعاء.

وأكد هاشم عسيران المتحدث باسم اللجنة لرويترز سلامة جميع موظفي اللجنة وطاقم الطائرة محجما عن الخوض في مزيد من التفاصيل.

وانهارت قبل أيام صفقة تبادل أسرى بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وتبادل الطرفان الاتهامات في مؤشر على تصاعد التوتر بينهما.

ويعيش اليمن حربا أهلية ويواجه حربا بالوكالة من قوى خارجية منذ ما يزيد على عشر سنوات، منذ أن سيطر الحوثيون على العاصمة وأجبروا الحكومة المعترف بها دوليا على الانتقال إلى الجنوب.

وصمدت إلى حد كبير هدنة جرى التوصل إليها في عام 2022 بعد قتال على مدى سنوات بين تحالف تقوده السعودية والحوثيين، والذي أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. واستمرت الهدنة رغم التصعيد في المنطقة المرتبط بالحرب الإسرائيلية على غزة، والتي قصف الحوثيون خلالها سفن شحن في البحر الأحمر، فضلا عن الصراع مع إيران.

واشتعل فتيل الحرب الأهلية في اليمن مجددا العام الماضي بعد اجتياح حركة انفصالية مدعومة من الإمارات مناطق في الجنوب، مما أدى إلى انقسام التحالف الذي تقوده السعودية لمحاربة الحوثيين.

(شارك في التغطية الصحفية إيمان أبو حصيرة ومنة علاء الدين وريام مخشف – إعداد رحاب علاء ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )