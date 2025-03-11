الحوثيون يعلنون “استئناف حظر عبور” السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي (بيان)

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أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن الثلاثاء استئناف هجماتهم على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر امتدادا إلى بحر العرب، حتى “إعادة فتح المعابر” إلى قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان مصوّر “استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي، وكذلك باب المندب وخليج عدن”.

وأوضح أن هذا القرار يأتي “بعد انتهاء المدة المحددة للمهلة التي منحها” زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي يوم الجمعة.

وكان الحوثي أعلن الجمعة أن جماعته المدعومة من إيران ستستأنف هجماتها في البحر الأحمر في حال لم تسمح إسرائيل بدخول مساعدات إلى قطاع غزة خلال أربعة أيام.

وفي ظل الخلافات بشأن المراحل المقبلة من اتفاق الهدنة الذي وضع حدا للحرب المدمرة التي استمرت 15 شهرا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، أعلنت إسرائيل تعليق إدخال المساعدات إلى القطاع.

ولاقت هذه الخطوة تنديدا واسعا نظرا لتداعياتها السلبية على سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، والذين يواجهون أساسا ظروفا انسانية كارثية.

وقبل وقف إطلاق النار في غزة، بدأ الحوثيون في أعقاب هجوم حماس غير المسبوق على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تنفيذ عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، بصواريخ ومسيّرات بحرية وجوية من مناطق سيطرتهم في اليمن، قالوا إنها دعما لقطاع غزة.

وأضاف سريع “يبدأ سريان هذا الحظر من ساعة إعلان هذا البيان (…) ويستمر هذا الحظر حتى إعادة فتح المعابر إلى قطاع غزة ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء”.

وأوضح أن “أي سفينة إسرائيلية تحاول كسر هذا الحظر سوف تتعرض للاستهداف في منطقة العمليات المعلن عنها”.

ويأتي إعلان الحوثيين بعد أيام على إعادة الولايات المتحدة تصنيف جماعة “أنصار الله” (الاسم الرسمي للحوثيين)، “منظمة إرهابية أجنبية” وفرض عقوبات على سبعة من كبار قادتها.

بور-ع ش/ود