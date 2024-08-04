الحوثيون يعلنون استهداف سفينة شحن في خليج عدن

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أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن الأحد استهداف سفينة شحن في خليج عدن، في أول هجوم من نوعه منذ الغارات الإسرائيلية على ميناء الحُديدة الذي يسيطرون عليه الشهر الماضي.

وذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان “نفذتِ القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحة اليمنيةِ عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفت من خلالِها سفينةَ غروتون (Groton) في خليجِ عدن وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً”.

وتابع “جاءَ استهدافُ السفينةِ لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة”.

وكانت وكالتا عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة “يو كاي ام تي أو” و”أمبري” للأمن البحري البريطانيتان أعلنتا ليل السبت وقوع الهجوم.

وأفادت وكالة “يو كاي ام تي أو” التي تديرها البحرية البريطانية بتعرض السفينة التي ترفع علم ليبيريا لاستهداف صاروخي مرتين قبالة سواحل عدن، تسبّب ثانيهما بـ”أضرار بسيطة”.

وذكرت أنّ “كل طاقم السفينة بخير (لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات). تم الإبلاغ عن تحوّل السفينة إلى ميناء قريب”.

فيما أكّدت وكالة “أمبري” وقوع الهجومين، مشيرة إلى أنّ “احدهما قد يكون تسبّب في اندلاع نيران على متنها”. وأكّدت أيضا عدم وقوع إصابات في صفوف طاقم السفينة.

وهو أول عملية يعلن الحوثيون تنفيذها منذ الغارات الإسرائيلية على الحديدة في 20 تموز/يوليو الفائت، والتي جاءت رداً على هجوم بطائرة مسيّرة نفذه المتمردون، وأدى الى مقتل شخص في مدينة تل أبيب.

منذ تشرين الثاني/نوفمبر، يشنّ الحوثيون المدعومون من إيران هجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ومذاك هاجم الحوثيون ما لا يقل عن 88 سفينة تجارية، وفقاً لإحصاء معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

ولمحاولة ردعهم، تشنّ القوّات الأميركيّة والبريطانيّة ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 كانون الثاني/يناير. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ ومسيّرات يقول إنها معدّة للإطلاق.

بور-هت/كام